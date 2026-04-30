Las alarmas saltan en Agaete: un empresario duerme dentro de su tienda de deportes para evitar que le roben

Miedo y preocupación en Agaete. El propietario de Tamadaba Sport, Ayoze Gil, lleva cada noche desde este martes durmiendo en el interior de su comercio de deportes situado en el casco del pueblo ante el temor de que los ladrones entren a robar, y su intención es seguir así hasta que tenga garantías de que haya más seguridad. "Está en juego mi comida y mi negocio. Tengo mucho dinero invertido en material y no me puedo permitir que se lo lleven", asegura, después de que en las últimas semanas haya contabilizado hasta ocho atracos en negocios locales, en uno de los cuales situado a pocos metros entraron los ladrones en dos ocasiones en pocas horas.

"Llevaba toda la tarde dándole vueltas a la cabeza. Hasta que tomé la decisión y se lo dije a mi familia: me voy a quedar abajo, en la tienda". Asegura que es la única forma para defender su futuro. Y eso viene haciendo desde este martes, divulgando también a través de sus redes sociales su reclusión nocturna.

"No vayas", le pidió su hija cuando comunicó su decisión

Ayoze Gil reconoce que uno de los mayores problemas es la angustia que le ha generado a su hija de 12 años. Sobre todo, la cara que puso cuando lo comunicó. "No vayas", asegura que le pidió. Esa noche a la pequeña le costó dormirse, dándole vueltas también a la decisión de su padre, asumiendo que también puede tener su riesgo.

Su inquietud explotó cuando estando de viaje en Marruecos se enteró de los dos robos en la tasca situada a pocos pasos de allí. "No descansaba dándole vueltas a la cabeza, aunque te diga la vecina que estará atenta y que otras personas se ofrecieran a estar vigilantes en su ausencia".

En la noche del miércoles al jueves contó con la compañía de un amigo de Telde. Pero también siente el apoyo y cariño de los vecinos, que se han prestado a plantarse en el establecimiento en cualquier momento si necesita ayuda. "Yo me siento muy respaldado". Una apreciación que se confirma cuando detiene su camión un empleado municipal frente al establecimiento para preguntarle por su situación.

Exterior de la tienda Tamadaba Sport, de Ayoze Gil, en el casco de Agaete. / J. B.

"Esto no es algo nuevo que se está viviendo ahora en Agaete. Llevamos desde hace mucho tiempo batallando para que se mejore la seguridad, pero no se ha conseguido nada. Hay personas que tienen atemorizados a los vecinos y turistas pidiendo dinero por aparcar en espacios públicos como el Huerto de las Flores, Las Candelarias y en Las Nieves. Esto es un pueblo chico y todos nos conocemos. Y encima en el último mes se han repetido los robos". El propietario de la tienda de deportes Tamadaba Sport del centro del pueblo manifiesta que están viviendo un momento muy preocupante, después de ver cómo en un negocio de hostelería próximo entraron dos veces en la misma noche para robar. No es el único caso y además coincide con el apuñalamiento que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en Las Nieves.

De momento se ha salvado

"Esta es una tienda de deportes que abrimos hace dos años y medio. Y hay mucho dinero invertido en material dentro, por lo que no nos podríamos permitir que se lo llevaran", señala, tras pasar su segunda madrugada velando por la integridad de su comercio. "Yo vivo cerca de aquí, pero en pocos minutos me pueden haber arrasado con todo", añade.

El empresario apunta que en el último mes se han registrado unos ocho asaltos a establecimientos del pueblo. Incluso, señala que en una de las gasolineras se llevaron una a una varias bombonas de gas. "Y esto es un pueblo y nos conocemos todos, pero como no se han tomado medidas hace mucho tiempo campan a sus anchas".

"Solo pedimos seguridad, no es algo de extraterrestre" Ayoze Gil — Tamadaba Sport

Incluso, señala que robaron un coche en la urbanización privada de Las Candelarias después de ir mirando otros vehículos hasta comprobar que había un mecanismo para abrir el exterior y quitaron un furgón que estaba delante. Y el caso de la entrada a un negocio de hostelería con vivienda vacacional, en el que se apropiaron de las maletas de los clientes y luego robaron.

¿Y la vigilancia?

El empresario, que antes tuvo una frutería, resalta que hay tardes que no hay agentes de la Policía Local operativos y menos de noche. "Eso lo saben los ladrones". Ayoze señala que, pese a todo, ha sabido hacerse respetar y que de momento ha escapado de los asaltos, pero cree que es el momento de divulgar la realidad que sufre Agaete.

"Yo no soy un matón como para perder los papeles y partirle la cara a alguien para defenderme, porque solo sería una desgracia; pero tampoco sé cómo actuaría si me encuentro con un ladrón que pone en juego mi comida y mi negocio. Mi corazón será el que decidirá. Y eso que tengo contratado un servicio de seguridad. Pero es que se sabe y nadie actúa. Y ya hay miedo, que afecta a los niños y mayores. Solo pedimos seguridad con una mayor presencia policial y no de paso y testimonial. "Esto no es dar una vuelta e irse, sino que la gente sienta que existe una vigilancia real".

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"Tenemos unos deberes, que es pagar impuestos, pero también unos derechos que no se están reconociendo. Y esto solo hace que se descorche el que la gente ya no tenga miedo a hablar tranquilamente. Si ellos no ven que va a tener consecuencias seguirán haciendo lo mismo, y es lo que queremos evitar", sentencia, antes de continuar con la rutina de atender a los clientes.