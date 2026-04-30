Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guaguas gratuitas para la misa del papa León XIVTiempo en Las PalmasSurf en La CícerApuñalado AgaeteDonuts Gran CanariaMuere Pardellas'Che' García - CB Gran Canaria
instagramlinkedin

La Aldea levanta la recomendación preventiva tras confirmar que el agua del litoral es apta para el baño

Las analíticas confirman que el agua del litoral aldeano es apta para el baño tras levantarse la recomendación preventiva.

La Aldea confirma que el agua de su litoral es apta para el baño y levanta la recomendación preventiva

La Aldea confirma que el agua de su litoral es apta para el baño y levanta la recomendación preventiva / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha informado de que las últimas analíticas realizadas en la costa del municipio confirman que el agua vuelve a ser apta para el baño. Por este motivo, se ha levantado la recomendación preventiva que desaconsejaba su uso durante los últimos días.

Desde el área de Salubridad Pública señalan que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros establecidos, lo que permite recuperar la normalidad en el litoral con garantías para residentes y visitantes.

La concejala de Protección de la Salubridad Pública, Ingrid Navarro, destacó que el Ayuntamiento actuó desde el primer momento con responsabilidad sanitaria. “Hoy damos seguridad a la ciudadanía”, señaló.

Navarro explicó además que esta situación responde a una limitación estructural conocida desde hace años, ya que la depuradora mantiene prácticamente la misma capacidad desde hace más de dos décadas. Según indicó, esta circunstancia puede provocar incidencias puntuales en determinados momentos.

La concejala también avanzó que la zona de baño no estaba incluida en el censo oficial de control de calidad de aguas de baño del Gobierno de Canarias, por lo que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para solicitar su incorporación y reforzar así las garantías sanitarias.

Noticias relacionadas

El Consistorio invita a la ciudadanía a disfrutar nuevamente del litoral aldeano con tranquilidad y reafirma su compromiso con la salud pública, la transparencia y la mejora de los servicios esenciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
  2. Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
  3. Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
  4. Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
  5. La Audiencia Nacional deniega la petición del restaurante El Paso de Moya de paralizar el expediente de derribo que tramita Costas
  6. Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
  7. Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
  8. Paco Santana celebra su cumpleaños rodeado de un centenar de amigos en El Churrasco

La Aldea levanta la recomendación preventiva tras confirmar que el agua del litoral es apta para el baño

La Aldea levanta la recomendación preventiva tras confirmar que el agua del litoral es apta para el baño

Fina Suárez: “La vida rural es posible si se hacen bien las cosas”

Fina Suárez: “La vida rural es posible si se hacen bien las cosas”

¿Podrás ir a la playa este puente? La previsión de la AEMET en Canarias para el puente de mayo y el Día de la Madre

¿Podrás ir a la playa este puente? La previsión de la AEMET en Canarias para el puente de mayo y el Día de la Madre

Gáldar avanza en la construcción de 122 viviendas de promoción pública en Caideros, El Roque y Sardina

Gáldar avanza en la construcción de 122 viviendas de promoción pública en Caideros, El Roque y Sardina

Detenido el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete

Detenido el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete

Bronca política en Santa Lucía de Tirajana: la oposición abandona el pleno tras el informe del Gobierno canario que avala a los ediles de Primero Canarias

Bronca política en Santa Lucía de Tirajana: la oposición abandona el pleno tras el informe del Gobierno canario que avala a los ediles de Primero Canarias

Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada de por vida una pareja

Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada de por vida una pareja

El Hospital Doctor Negrín conciencia a más de 160 escolares sobre la prevención de las ITS

El Hospital Doctor Negrín conciencia a más de 160 escolares sobre la prevención de las ITS
Tracking Pixel Contents