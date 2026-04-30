La Aldea levanta la recomendación preventiva tras confirmar que el agua del litoral es apta para el baño

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha informado de que las últimas analíticas realizadas en la costa del municipio confirman que el agua vuelve a ser apta para el baño. Por este motivo, se ha levantado la recomendación preventiva que desaconsejaba su uso durante los últimos días.

Desde el área de Salubridad Pública señalan que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros establecidos, lo que permite recuperar la normalidad en el litoral con garantías para residentes y visitantes.

La concejala de Protección de la Salubridad Pública, Ingrid Navarro, destacó que el Ayuntamiento actuó desde el primer momento con responsabilidad sanitaria. “Hoy damos seguridad a la ciudadanía”, señaló.

Navarro explicó además que esta situación responde a una limitación estructural conocida desde hace años, ya que la depuradora mantiene prácticamente la misma capacidad desde hace más de dos décadas. Según indicó, esta circunstancia puede provocar incidencias puntuales en determinados momentos.

La concejala también avanzó que la zona de baño no estaba incluida en el censo oficial de control de calidad de aguas de baño del Gobierno de Canarias, por lo que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para solicitar su incorporación y reforzar así las garantías sanitarias.

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El Consistorio invita a la ciudadanía a disfrutar nuevamente del litoral aldeano con tranquilidad y reafirma su compromiso con la salud pública, la transparencia y la mejora de los servicios esenciales.