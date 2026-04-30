Arguineguín celebra el festival gratuito Street Nomads durante tres días

La Plaza Pérez Galdós de Arguineguín será el escenario de la segunda edición del festival gratuito Street Nomads, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo. El evento, de iniciativa privada y con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, reunirá gastronomía, música, humor, deporte, actividades familiares y un mercado de marcas locales abierto a toda la ciudadanía.

La zona gastronómica del festival permanecerá abierta cada día de 12:00 a 22:00 horas, ofreciendo comidas, postres y bebidas durante toda la jornada. La programación musical correrá a cargo de DJ Willy & S7Ben, quienes animarán el espacio entre las diferentes actividades, junto con actuaciones en directo y propuestas de bienestar.

Programación destacada

El festival comenzará el viernes 8 con el concierto de Son Karibe a las 19:30 horas. El sábado 9 arrancará a las 10:00 horas con un taller de yoga impartido por Nayomi, seguido a las 11:00 horas por una carrera grupal de 5 kilómetros abierta a todos los niveles. Por la tarde, a las 16:30 horas, se presentará el espectáculo de humor Gofio Comedy, con los humoristas Edu Gato, Tony Tobío, Elizabeth y Eryera.

El domingo 10, de 12:00 a 15:00 horas, se desarrollará un taller de baile y social-salsa y bachata, con todas las actividades gratuitas.

Market y zona infantil

Durante los tres días, el market de marcas locales permanecerá abierto de 10:00 a 22:00 horas, con productos de artesanos y emprendedores. La zona infantil incluirá gincanas y actividades dirigidas los días sábado y domingo, garantizando entretenimiento para los más pequeños y pequeñas.

Noticias relacionadas

El concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, destacó que el festival representa “una oportunidad para disfrutar de una actividad diferente, descubrir nuevas marcas y creadores de nuestra isla y pasar un buen rato de ocio con amigos o en familia”.