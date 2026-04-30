Arucas pide asumir tramos de carreteras insulares para mejorar su gestión

El alcalde, Juan Jesús Facundo, abordó con el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, la posibilidad de municipalizar tramos de carreteras insulares, una medida que permitiría agilizar intervenciones y mejorar la conservación de estas vías.

Entre otros asuntos tratados figura la mejora de la accesibilidad peatonal, con especial atención a la parada de guaguas de Tinocas, donde se estudian soluciones para facilitar el uso a personas con movilidad reducida.

La reunión también sirvió para analizar las incidencias provocadas por la borrasca Therese, especialmente desprendimientos en distintas carreteras del municipio, que requieren actuaciones de seguridad y reparación.

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Además, el alcalde trasladó el proyecto para instalar una escultura en la rotonda de acceso a La Goleta, en la GC-20, como homenaje a los Labrantes de Arucas. Ambas administraciones se emplazaron a mantener la coordinación para avanzar en mejoras que afectan al día a día de los vecinos del municipio.