El alcalde de Santa Lucía de Tirajana blinda a los concejales de Primero Canarias y la oposición abandona el pleno: «Es una cacicada»

El pleno de abril de la Corporación de Santa Lucía comenzó como el anterior, con la oposición esperando a que el alcalde Francisco García expusiera el informe del secretario por el que, según la información de la que disponía el funcionario, el alcalde y los cinco concejales que abandonaron Nueva Canarias para incorporarse a Municipalistas Primero Canarias tendrían que pasar a la condición de no adscritos. Y eso no gustó a la bancada de la oposición, que se levantó en peso y abandonó el pleno. "Es una cacicada".

La llegada de un nuevo informe este lunes de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias que certificaba que los concejales elegidos en una coalición electoral pueden moverse entre los partidos que la integran sin perder su condición dentro del grupo municipal lo cambió todo. El secretario intervino durante el pleno en varias ocasiones asegurando que, aunque se "ratificaba" en su informe, ahora había dos informes en este procedimiento "que son discordantes", además de recalcar que "los funcionarios no tomamos decisiones".

Tras el debate abierto en ese primer punto, que llevó una hora, el secretario le pidió al alcalde que decidiera qué informe prevalecería, a lo que García optó por el de Función Pública, "por tener más juicio de valor", con lo que paralizaba su paso a los no adscritos y blindaba a la vez a los cinco concejales que se quedaron con él en Primero Canarias. A partir de ese momento, en el que no cabía votación porque era un punto en el que solo debía informar, al pleno solo le dio tiempo de aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes, que queda actualizado en 86.084 personas, entre ellas 42.895 hombres y 43.189 mujeres. Tras la votación, el representante de PP-AV, Juan José Ramos informó que abandonaba el pleno porque no iban a participar de la "cacicada que usted acaba de hacer". A su grupo les siguieron los tres concejales de Vox, los tres de Nueva Canarias que fueron cesados, y los cuatro de La Fortaleza, quedando en el salón de plenos el alcalde, los cinco ediles de su grupo y cuatro del PSOE, quedando el grupo de gobierno en minoría al faltar al pleno la concejala Olga Cáceres. Mientras la oposición abandonaba el pleno se escuchó decir a Pedro Sánchez, de La Fortaleza, que lo vivido era una "situación dantesca", mientras que Yaiza Pérez, de NC, calificó el hecho de "vergüenza".

PP-AV presentará una denuncia en Fiscalía por prevaricación

Fuera de las Casas Consistoriales, Juan José Ramos adelantó que "esto va a tener consecuencias" y que irá a la Fiscalía a interponer una denuncia "por prevaricación contra el alcalde". Leví Ramos, de NC, explicó que abandonó el pleno "porque acaba de suceder la ilegalidad más grave que habíamos visto en años". Por su parte, Pedro Sánchez se refirió a la decisión del alcalde como "un acto de despotismo total y absoluto y no podemos formar parte de este circo. De esta vergüenza histórica de este municipio".

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Después de que la oposición abandonara el Salón de Plenos, Francisco García defendió que su situación y la de los cinco concejales "sigue siendo plenamente legal". García explicó que el secretario le pidió que se posicionara entre su propio informe y el emitido por la Comunidad Autónoma, y que optó por este último "porque es el único que incorpora todos los registros de salida de los concejales y los certificados de afiliación", y, por tanto, le parecía "más sólido jurídicamente". En cuanto a la posible moción de censura, García recordó que se viene mencionando “desde hace mucho tiempo”, pero apela a la responsabilidad y recalca que, si finalmente se registra, “será por otras circunstancias”, no porque él sea no adscrito.