Bronca política en Santa Lucía de Tirajana: la oposición abandona el pleno tras el informe del Gobierno canario que avala a los ediles de Primero Canarias

La oposición en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, formada por PP-AV, La Fortaleza, NC y VOX, ha abandonado este jueves el pleno municipal una vez que el alcalde, Francisco García, se acogió al informe remitido por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias en el que certifica que el regidor y los cinco ediles que abandonaron las siglas de Nueva Canarias (NC) para incorporarse a Primero Canarias no son no adscritos.

El documento, según expuso el regidor durante la sesión, certifica que tanto el alcalde como los cinco ediles que abandonaron las siglas de NC no deben ser considerados concejales no adscritos, una cuestión que había generado discrepancias políticas en el seno de la corporación.

La decisión provocó el rechazo de los grupos de la oposición, que optaron por abandonar el salón de plenos en señal de protesta. Los partidos consideran que el cambio de adscripción política de los concejales debe tener consecuencias dentro de la organización municipal.

Afiliados hace un año a Primero Canarias

El alcalde, por su parte, defendió que la actuación del grupo de gobierno se ajusta al criterio trasladado por el Ejecutivo autonómico y sostuvo que el informe despeja las dudas sobre la situación administrativa de los ediles integrados ahora en Primero Canarias.

Las pretensiones de Nueva Canarias pasan porque los ediles de Primero Canarias en Santa Lucía de Tirajana sean considerados tránsfugas y pasen a la condición de no adscritos.

Francisco García y el resto de ediles que abandonaron NC para incorporarse a Primero Canarias, se afiliaron el 25 de abril de 2025 a la formación Bloque Nacionalista Rural (BNR), el partido que lidera Teodoro Sosa en Gáldar.

Habrá ampliación.