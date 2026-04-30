El Cabildo de Gran Canaria lanza 412.000 euros de ayudas para 60 autónomos

El Cabildo de Gran Canaria destina 412.398 euros a un programa para apoyar a autónomos con negocios recientes, con el objetivo de mejorar su estabilidad y reducir el riesgo de cierre en los primeros años de actividad. La iniciativa incluye formación, asesoramiento técnico y una ayuda económica final de 2.000 euros por participante.

El Programa de Acompañamiento y Mentoría para la Consolidación del Autoempleo de Autónomos (PAMCA) está dirigido a 60 profesionales cuyos negocios tienen cinco años o menos. La propuesta se desarrolla en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria y cuenta con financiación de los fondos FDCAN.

Según los datos manejados por la institución insular, más de la mitad de las empresas creadas desaparecen entre el primer y el quinto año, un periodo considerado crítico para la supervivencia del negocio.

Formación y acompañamiento

El programa tiene una duración de 12 meses y combina formación especializada con asesoramiento individualizado. Los participantes reciben contenidos en áreas clave como finanzas, marketing digital, marca, organización, liderazgo o ventas.

Los autónomos se distribuyen en tres grupos de 20 personas, lo que permite un seguimiento más cercano durante el proceso. El objetivo es dotarlos de herramientas prácticas que faciliten la consolidación de sus proyectos empresariales.

Además de la formación, cada participante contará con mentores que acompañarán el desarrollo del negocio, con un enfoque centrado en la mejora de la gestión y la toma de decisiones.

Impacto en el empleo

El programa reúne perfiles de distintos sectores, entre ellos comercio, hostelería, peluquería, farmacia, psicología o academias de formación, lo que refleja la diversidad del tejido económico insular.

En esta primera fase participan 20 autónomos que, en conjunto, generan 17 empleos asalariados, lo que eleva a 37 los puestos de trabajo vinculados directamente a la iniciativa. El objetivo es consolidar estos empleos y favorecer su crecimiento.

La ayuda económica de 2.000 euros al finalizar el programa busca reforzar la viabilidad de los negocios en una etapa clave, facilitando inversiones o ajustes necesarios para su continuidad.

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El proyecto pretende así fortalecer el autoempleo como vía de inserción laboral y contribuir a la estabilidad del tejido empresarial de la isla, en un contexto donde la consolidación de pequeños negocios sigue siendo uno de los principales retos económicos.