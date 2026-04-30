Ni en cadenas ni en franquicias: los donuts artesanales que están conquistando Gran Canaria
Una panadería tradicional en El Tablero agota cada mañana sus donuts caseros, recomendados por creadores de contenido
A veces, los mejores sabores no están en grandes escaparates, sino en esos lugares de siempre donde todo se hace como antes. En el sur de Gran Canaria, una panadería artesanal está llamando la atención por unos donuts que, según quienes los prueban, no tienen nada que ver con los convencionales.
La creadora de contenido Carla Martín, conocida en redes como @missidols, ha puesto el foco en uno de esos descubrimientos que no pasan desapercibidos: los donuts artesanales de Panadería Mamá Carmen, en El Tablero.
“Hoy probamos uno de los donuts artesanales más ricos de toda Gran Canaria”, asegura en uno de sus vídeos, donde muestra las distintas variedades disponibles: desde los clásicos de azúcar hasta los bañados en chocolate o los rellenos de crema.
Donuts que vuelan cada mañana
El secreto no está solo en el sabor, sino en cómo se elaboran. “Los preparan cada mañana y tienes que venir temprano porque si no se agotan, sobre todo el de chocolate”, explica. Y no es para menos. Según cuenta, destacan por su textura: “Son súper esponjosos y enormes, mucho más grandes que los convencionales”.
Clásicos, rellenos y favoritos
Aunque las opciones son varias, la creadora lo tiene claro: “Sin duda, el clásico es mi favorito, aunque me flipó que el de crema estuviera tan relleno”. Un detalle que marca la diferencia en una oferta donde prima lo artesanal y lo abundante.
Una panadería de las de siempre
Mamá Carmen es una de esas panaderías tradicionales que cada vez quedan menos. Elaboran sus propios panes y dulces, mantienen recetas de toda la vida y cuidan el trato al cliente.
Además, cuentan con dos locales en El Tablero, lo que da una segunda oportunidad a quienes llegan tarde. Si en uno se han agotado los donuts, siempre queda la opción de probar suerte en el otro. El establecimiento también ofrece bocadillos preparados al momento, convirtiéndose en un punto habitual para quienes buscan algo rápido antes de ir a la playa.
Precios y dónde encontrarlos
Los donuts tienen precios accesibles:
- Azúcar: 1,30 euros.
- Chocolate: 1,45 euros.
- Relleno de crema: alrededor de 2 euros.
Panadería Mamá Carmen 1
- C/ Costa Rica, 3 (El Tablero).
- Horario: lunes a viernes de 07:00 a 15:30, sábados hasta las 14:30 horas.
Panadería Mamá Carmen 2
- C/ San Salvador, 16 (El Tablero).
- Horario: lunes a viernes de 07:00 a 21:00, sábados hasta las 14:30 horas.
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