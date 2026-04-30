Día del Trabajador en Gran Canaria: consulta los horarios de los supermercados para el 1 de mayo

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, es una de esas fechas marcadas en rojo en el calendario laboral en Gran Canaria. Una festividad que muchos aprovecharán para defender sus derechos, en la tradicional manifestación por el día. Y otros, emplearán ese día para alargar el fin de semana de asueto. Todo eso se traduce en cambios importantes en los hábitos de consumo. Este festivo nacional, recogido en el calendario oficial del los municipios grancanarios, provoca que muchos supermercados modifiquen su horario o no abran. Aunque siempre hay excepciones que conviene tener presente si no quieres encontrarte la nevera vacía.

Grandes cadenas: cierre casi total

Como suele ser la tónica general, Mercadona mantiene su política de cerrar en domingos y festivos a nivel nacional, incluido el 1 de mayo. Esto se traduce en un cierre de sus establecimientos en todo el territorio. Si se quiere algún producto específico de la cadena de Juan Roig, habrá que acudir a los locales hoy jueves y hacerse con aquellos artículos deseado.

Una trabajadora de Mercadona / La Provincia

Una situación similar se repite con otras grandes superficies como Alcampo, que también cierra en esta fecha . En el caso de cadenas como Lidl, Carrefour o DIA, la cosa cambia ligeramente: aplican una apertura selectiva, con algunos supermercados operando en horario reducido y otros completamente cerrados. La recomendación clave es consultar el localizador oficial de cada marca antes de salir de casa.

HiperDino y SuperDino: aperturas puntuales en la capital

La cadena canaria HiperDino/SuperDino es clave en días festivos. En Las Palmas de Gran Canaria, no todas sus tiendas abrirán, pero sí algunas como SuperDino Sagasta y SuperDino Triana. Ambos establecimiento tienen un horario amplio, aproximadamente de 9:00 a 22:00 horas, incluidos los domingos y festivos. Otros puntos habituales en la ciudad —como Miller bajo, 7 Palmas o El Muelle— permanecen cerrados, lo que obliga a planificar bien la compra de cara al largo fin de semana.

HiperDino San Bartolomé / Jose Luis Carrasco

Además, en zonas turísticas o de alta afluencia, algunas tiendas de esta cadena pueden abrir de forma excepcional, algo habitual en Canarias según distintos análisis del sector .

SPAR una alternativa fiable

Cadenas como SPAR Gran Canaria mantienen varios establecimientos abiertos incluso en festivos. Un ejemplo claro es la tienda ubicada en la Avenida Primero de Mayo, que abre tanto en días laborables como festivos en horario continuo de mañana a noche. A este local, también se unen otros como los situados en la calle Albareda, Almatriche Pi y Margall, Calles Ángel Guimerá, Cádiz, Benartemi, Bravo Murillo. O en puntos como los del barrio del Pilar, Escaleritas, los de la zona de Las Canteras (Ripoche y Tenerife o Bernardo de la Torre), entre muchos otros. La cadena mantiene un amplio número de locales que tienen horario para domingos y festivos.

La familia de SPAR Gran Canaria está conformada por más de 3.600 trabajadores y trabajadoras / Carlos Diaz-Recio

En Gran Canaria, todos los centros comercial mantienen abiertas sus zonas de ocio y restauración, pero no así las tiendas. Los comercios mantendrán sus puertas cerradas, aunque los que acudan a estos lugares pueden disfrutar de un día de paseo y aprovechar para mirar escaparates y planear qué regalar el próximo domingo, día de la madre.