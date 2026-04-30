Dolor en San Mateo por la despedida de Paquito, histórico voluntario de Protección Civil
Vecinos y compañeros despiden a Paquito, recordado por su cercanía y disposición constante para ayudar en emergencias en San Mateo
La localidad de Vega de San Mateo, en Gran Canaria, vive días de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Paquito, una persona muy querida por vecinos, amigos y especialmente por quienes compartieron con él años de trabajo en Protección Civil de San Mateo. Su marcha ha generado numerosas muestras de afecto en redes sociales y mensajes cargados de emoción por parte de quienes lo conocieron de cerca.
Uno de los testimonios más sentidos ha sido el de Víctor Manuel Santana Sánchez, quien quiso dedicar unas palabras de despedida a quien define como uno de sus mejores compañeros. En su mensaje, recuerda no solo la amistad que les unía, sino también el compromiso constante de Paquito con el servicio a los demás.
“Gran amigo, enorme compañero en nuestra época de Protección Civil en San Mateo. Muchos años disfrutando y también en muchas emergencias. Siempre estabas ahí cuando se te llamaba. El cielo se lleva a uno de mis mejores compañeros. Siempre en mi mente y en mi corazón”.
Estas palabras resumen el sentimiento de muchas personas que hoy lamentan la pérdida de alguien que dejó huella por su cercanía, su disposición y su vocación de ayuda.
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