Gáldar avanza en la construcción de 122 viviendas de promoción pública en Caideros, El Roque y Sardina

Gáldar junto con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), revisa el avance de la construcción de 122 viviendas de promoción pública previstas en tres puntos del municipio: Caideros, El Roque y Sardina. En el encuentro estaban el alcalde, Teodoro Sosa, y el concejal de Vivienda, Eleazar Rodríguez, junto a la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, para evaluar el estado de tramitación y ejecución de cada promoción.

Las viviendas estarán a disposición de familias vulnerables del municipio

Las actuaciones se distribuyen en 7 viviendas en Caideros, 52 viviendas en El Roque y 63 viviendas en Sardina. Según el alcalde, los suelos para estas promociones han sido puestos a disposición del Icavi para su desarrollo como vivienda pública dirigida a familias con mayores dificultades de acceso al mercado residencial. "Es una gran noticia para los ciudadanos de Gáldar ya que estarán a disposición de familias vulnerables del municipio", explicó el edil.

La promoción de Caideros es, de las tres, la que se encuentra más adelantada. Teodoro Sosa señaló que la previsión municipal es que las siete viviendas puedan estar adjudicadas antes de julio, si se cumplen los plazos previstos en el proceso.

Financiación europea y del Cabildo de Gran Canaria

En El Roque, el proyecto cuenta con fondos europeos y financiación del Cabildo de Gran Canaria. El Ayuntamiento indicó que, tras los trabajos vinculados a la urbanización del solar, el objetivo marcado es que las 52 viviendas de esta zona estén en ejecución antes del 31 de diciembre de este año.

La tercera promoción se localiza en Lomo de la Cal, en el barrio de Sardina de Gáldar. En este caso, el alcalde informó que "la construcción de la urbanización comenzará pronto", con financiación del Cabildo de Gran Canaria, paso previo para el desarrollo de las 63 viviendas previstas.

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)

Al seguimiento de estas promociones se suma una operación reciente del Ayuntamiento: la adquisición de 70.000 metros cuadrados de suelo propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). La compra, valorada en 163.000 euros, comprende 20 parcelas: 19 situadas en el Paseo de Los Guanartemes y una en Playa Canaria.

El consistorio indicó que, además de su potencial vinculación a futuros desarrollos, la operación contempla usos complementarios como la habilitación de una zona de aparcamiento para el centro de salud o la implantación de equipamientos educativos, en función de las necesidades y la planificación municipal.