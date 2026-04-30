Gáldar avanza en la construcción de 122 viviendas de promoción pública

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Eleazar Rodríguez, concejal de Vivienda, se reunieron recientemente con Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda, para analizar el avance de la construcción de 122 viviendas de promoción pública. Se trata de diferentes promociones en los barrios de Caideros (7 viviendas), en El Roque (52 viviendas) y en Sardina (63 viviendas).

"El Ayuntamiento de Gáldar ha puesto a disposición del ICAVI estos solares y es una gran noticia para los ciudadanos de Gáldar ya que estarán a disposición de familias vulnerables del municipio", explicó Teodoro Sosa.

"En Caideros las siete viviendas se prevé que estén adjudicadas antes del mes de julio", añadió el primer edil sobre esta promoción, que es la más avanzada.

Mientras, en El Roque, una promoción que cuenta con fondos europeos y del Cabildo de Gran Canaria, "las 52 viviendas tienen que estar en ejecución antes del 31 de diciembre de este año" después del trabajo realizado para la urbanización del solar.

La tercera promoción se encuentra en el Lomo de la Cal, en el barrio de Sardina, "y la construcción de la urbanización comenzará pronto gracias a la financiación del Cabildo de Gran Canaria".

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A todo ello se suma la reciente adquisición por parte del Ayuntamiento de 70.000 metros cuadrados de suelo propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), distribuidos en 20 parcelas, 19 en el Paseo de Los Guanartemes y una en Playa Canaria. Esta operación, valorada en 163.000 euros, también contempla usos complementarios como zona de aparcamiento para el centro de salud o equipamientos educativos.