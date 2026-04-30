Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guaguas gratuitas para la misa del papa León XIVTiempo en Las PalmasSurf en La CícerApuñalado AgaeteDonuts Gran CanariaMuere Pardellas'Che' García - CB Gran Canaria
instagramlinkedin

Gáldar inaugura la exposición 'Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria siglos XVIII y XIX'

La exposición, que se inauguró este miércoles, recrea las indumentarias a través de un exhaustivo proceso de documentación e investigación histórica

Inauguración de la exposición en Gáldar.

Inauguración de la exposición en Gáldar. / LP/DLP

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

La Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar abrió a las 19:30 horas de este miércoles, 29 de abril de 2026, la exposición itinerante Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX, una propuesta centrada en el patrimonio textil de la isla y en su relación con la identidad histórica y social del archipiélago.

Inauguración en Gáldar y respaldo institucional

En el acto participaron el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y el presidente de la Asociación Cultural Entre Amigos, Suso Santana, entidad que impulsa la iniciativa. La velada incluyó también la actuación de la agrupación musical Talleres de Tradición y Cultura, vinculada a la misma asociación.

Artesanía y transmisión del legado

Durante su intervención, Julio Mateo Castillo agradeció el trabajo de la Asociación Cultural Entre Amigos y mencionó de forma expresa a las artesanas Rosario y Angelita, a las que atribuyó un papel relevante en la conservación de técnicas como el calado y la costura aplicados a la vestimenta tradicional canaria. El representante municipal subrayó, en ese contexto, la importancia de trasladar estos conocimientos a las generaciones más jóvenes para favorecer su conservación.

Una reconstrucción basada en documentación histórica

La exposición reúne un conjunto amplio de indumentarias elaboradas a partir de un proceso de documentación e investigación. Según explicó Suso Santana, la asociación orienta su actividad a preservar memoria cultural y a promover proyectos vinculados a tradiciones, con iniciativas que incluyen espacios expositivos y participación social.

Qué cuentan las prendas: vida cotidiana y diferencias sociales

Más allá del valor estético, las piezas presentadas permiten aproximarse a cómo vestían los habitantes de Gran Canaria en los siglos XVIII y XIX. La lectura de tejidos, colores y complementos facilita interpretar aspectos como el estatus social, las diferencias económicas y determinados usos cotidianos asociados a cada prenda, ofreciendo una mirada tangible al pasado insular.

Noticias relacionadas y más

Fechas, acceso y horario de visita

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo, con entrada gratuita. El horario de visitas es de 08:00 a 15:00 horas, todos los días excepto festivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
  2. Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
  3. Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
  4. Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
  5. La Audiencia Nacional deniega la petición del restaurante El Paso de Moya de paralizar el expediente de derribo que tramita Costas
  6. Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
  7. Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
  8. Paco Santana celebra su cumpleaños rodeado de un centenar de amigos en El Churrasco

Gáldar inaugura la exposición 'Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria siglos XVIII y XIX'

Gáldar inaugura la exposición 'Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria siglos XVIII y XIX'

La Aldea levanta la recomendación preventiva tras confirmar que el agua del litoral es apta para el baño

La Aldea levanta la recomendación preventiva tras confirmar que el agua del litoral es apta para el baño

Fina Suárez: “La vida rural es posible si se hacen bien las cosas”

Fina Suárez: “La vida rural es posible si se hacen bien las cosas”

¿Podrás ir a la playa este puente? La previsión de la AEMET en Canarias para el puente de mayo y el Día de la Madre

¿Podrás ir a la playa este puente? La previsión de la AEMET en Canarias para el puente de mayo y el Día de la Madre

Gáldar avanza en la construcción de 122 viviendas de promoción pública en Caideros, El Roque y Sardina

Gáldar avanza en la construcción de 122 viviendas de promoción pública en Caideros, El Roque y Sardina

Detenido el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete

Detenido el joven que apuñaló a un hombre en el cuello en Agaete

Bronca política en Santa Lucía de Tirajana: la oposición abandona el pleno tras el informe del Gobierno canario que avala a los ediles de Primero Canarias

Bronca política en Santa Lucía de Tirajana: la oposición abandona el pleno tras el informe del Gobierno canario que avala a los ediles de Primero Canarias

Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada de por vida una pareja

Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada de por vida una pareja
Tracking Pixel Contents