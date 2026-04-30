Gáldar inaugura la exposición 'Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria siglos XVIII y XIX'

La Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar abrió a las 19:30 horas de este miércoles, 29 de abril de 2026, la exposición itinerante Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX, una propuesta centrada en el patrimonio textil de la isla y en su relación con la identidad histórica y social del archipiélago.

Inauguración en Gáldar y respaldo institucional

En el acto participaron el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y el presidente de la Asociación Cultural Entre Amigos, Suso Santana, entidad que impulsa la iniciativa. La velada incluyó también la actuación de la agrupación musical Talleres de Tradición y Cultura, vinculada a la misma asociación.

Artesanía y transmisión del legado

Durante su intervención, Julio Mateo Castillo agradeció el trabajo de la Asociación Cultural Entre Amigos y mencionó de forma expresa a las artesanas Rosario y Angelita, a las que atribuyó un papel relevante en la conservación de técnicas como el calado y la costura aplicados a la vestimenta tradicional canaria. El representante municipal subrayó, en ese contexto, la importancia de trasladar estos conocimientos a las generaciones más jóvenes para favorecer su conservación.

Una reconstrucción basada en documentación histórica

La exposición reúne un conjunto amplio de indumentarias elaboradas a partir de un proceso de documentación e investigación. Según explicó Suso Santana, la asociación orienta su actividad a preservar memoria cultural y a promover proyectos vinculados a tradiciones, con iniciativas que incluyen espacios expositivos y participación social.

Qué cuentan las prendas: vida cotidiana y diferencias sociales

Más allá del valor estético, las piezas presentadas permiten aproximarse a cómo vestían los habitantes de Gran Canaria en los siglos XVIII y XIX. La lectura de tejidos, colores y complementos facilita interpretar aspectos como el estatus social, las diferencias económicas y determinados usos cotidianos asociados a cada prenda, ofreciendo una mirada tangible al pasado insular.

Fechas, acceso y horario de visita

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo, con entrada gratuita. El horario de visitas es de 08:00 a 15:00 horas, todos los días excepto festivos.