Gáldar inaugura la exposición itinerante sobre las vestimentas tradicionales de Gran Canaria de los siglos XVIII y XIX

A las 19:30 horas de este miércoles, 29 de abril, en la Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar, tuvo lugar la inauguración de la exposición itinerante "Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX". Se trata de una propuesta cultural que pone en valor la riqueza del patrimonio textil de la isla y su estrecha relación con la identidad histórica y social del archipiélago.

La muestra contó con la presencia del primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, así como de Suso Santana, el presidente de la Asociación Cultural Entre Amigos, entidad que ha impulsado esta exposición. Además, la velada fue amenizada con la actuación de la agrupación musical Talleres de Tradición y Cultura, perteneciente a la misma Asociación.

El primer teniente de alcalde quiso agradecer, además de a la Asociación Cultural Entre Amigos, a las artesanas Rosario y Angelita: "Mantienen viva la tradición del calado y la costura, y son grandes hacedoras de vestimenta tradicional canaria". Hizo especial hincapié en la importancia de la artesanía canaria: "Hay que enseñar a los más pequeños de dónde venimos y mantener y conservar ese camino y legado para el futuro".

Este proyecto expositivo reúne un amplio conjunto de indumentarias tradicionales elaboradas a partir de un riguroso proceso de documentación e investigación histórica. Suso Santana quiso resaltar la labor de la Asociación Cultural Entre Amigos, orientada a preservar la memoria cultural y fomentar la cohesión social a través de la recuperación de tradiciones: "No solo se trata de esta actividad que realizamos, también tenemos una sala de exposiciones, un museo y más de 500 personas implicadas en cinco proyectos educando con las tradiciones", indicó.

Las piezas, confeccionadas tras meses de trabajo colectivo, reflejan cómo vestían los habitantes de Gran Canaria en los siglos XVIII y XIX, permitiendo comprender aspectos como el estatus social, las diferencias económicas o los usos cotidianos a través de cada prenda. La iniciativa ofrece al visitante una oportunidad única para acercarse al pasado de la isla desde una perspectiva tangible, donde elementos como tejidos, colores o complementos revelan historias de vida, costumbres y tradiciones populares.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo con entrada gratuita. El horario es de 08:00 a 15:00 horas todos los días, excepto festivos.