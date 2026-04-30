El Hospital Doctor Negrín conciencia a más de 160 escolares sobre la prevención de las ITS

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha impartido una charla formativa sobre la prevención, diagnóstico y situación actual de las infecciones de transmisión sexual en Canarias, dirigida a más de 160 escolares. La actividad se enmarca en las aulas educativas del Aula de Pacientes del centro hospitalario.

La sesión, titulada ‘Infecciones de transmisión sexual, diagnóstico, prevención y situación actual en Canarias. ¿Realmente nos protegemos y tenemos un sexo seguro?’, fue impartida por un grupo de médicos especialmente sensibilizados con este tipo de patologías.

El objetivo principal de la iniciativa fue concienciar al alumnado sobre la importancia de prevenir las ITS y alertar del aumento de su incidencia en Canarias durante los últimos años.

Durante la charla, los profesionales explicaron de forma cercana y adaptada al lenguaje de los jóvenes qué son las infecciones de transmisión sexual, cómo se transmiten, cuáles son las más frecuentes y qué consecuencias pueden tener para la salud si no se diagnostican y tratan a tiempo.

También se hizo especial hincapié en desmontar mitos, fomentar una sexualidad responsable y promover el uso del preservativo como una de las principales herramientas de protección.

Los especialistas recordaron que, aunque muchas ITS tienen tratamiento, el incremento de casos evidencia una relajación en las medidas preventivas y una falta de información adecuada en edades tempranas. Por ello, insistieron en la necesidad de reforzar la educación sanitaria como herramienta clave para frenar esta tendencia.

La actividad contó con una alta participación por parte del alumnado, que mostró interés durante el desarrollo de la sesión.

El Aula de Pacientes del Hospital Doctor Negrín nació en 2010 con el objetivo de promover la educación sanitaria y la participación ciudadana. Su labor se centra en ofrecer herramientas y conocimientos que ayuden a pacientes, cuidadores y ciudadanía a implicarse de forma activa en el cuidado de la salud.