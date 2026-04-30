La Lotería Nacional deja premio en Gran Canaria

La Lotería Nacional del jueves 30 de abril de 2026 ha dejado una noticia destacada en Canarias, especialmente en Gran Canaria, donde el segundo premio, el número 52102, ha sido consignado en varios puntos de venta de la isla.

Según la relación de administraciones premiadas mostrada en el sorteo, el número agraciado con el segundo premio se ha vendido en Vega de San Mateo, municipio del interior grancanario, y también en Bañaderos, núcleo costero perteneciente al municipio de Arucas.

Se trata de una de las noticias más relevantes de la jornada para los jugadores canarios, ya que el segundo premio reparte 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

Vega de San Mateo y Bañaderos, municipios agraciados

La presencia del 52102 en Gran Canaria convierte a la isla en uno de los territorios protagonistas del sorteo de este jueves.

En el caso de Vega de San Mateo, el punto de venta premiado aparece en la Avenida del Mercado, 10, una zona céntrica y muy transitada del municipio.

También figura Bañaderos, donde el número se habría vendido en un establecimiento situado en Avenida Lairaga, 38. Esta localidad costera del norte de Gran Canaria suele registrar actividad comercial constante y conecta con zonas residenciales cercanas.

La aparición del premio en dos municipios distintos refuerza la idea de un reparto amplio dentro de la isla.

Además de Gran Canaria, el sorteo también deja presencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el segundo premio aparece vinculado a puntos de venta en:

Hermigua , en La Gomera

, en La Gomera San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife

De esta manera, Canarias vuelve a figurar entre las comunidades donde la suerte reparte premios en un sorteo nacional.

Dónde ha caído en el resto de España

Además de Canarias, el número 52102, segundo premio del sorteo, también se ha vendido en otros puntos del país. Entre los municipios que figuran en la relación oficial aparecen:

Vilafranca del Penedès (Barcelona)

(Barcelona) Majadahonda (Madrid)

(Madrid) Puerto de Mazarrón (Murcia)

Por su parte, el primer premio, el número 64299, también dejó consignaciones en distintas provincias españolas, entre ellas:

Arnedo (La Rioja)

(La Rioja) Martos (Jaén)

(Jaén) Mérida (Badajoz)

(Badajoz) La Roda (Albacete)

Esto confirma un reparto muy extendido del sorteo entre diferentes comunidades autónomas.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).