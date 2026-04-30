Maspalomas Pride 2026 celebra 25 años dedicando su edición a las personas mayores LGTBIQ+

La Fiesta del Orgullo en Maspalomas, Gran Canaria, es uno de los llamamientos más multitudinarios de España, En esta edición de 2026, en la que cumplen 25 años, dedicará su aniversario a las personas mayores del colectivo LGTBIQ+, con una edición que mantendrá el carácter festivo habitual, pero con un enfoque centrado en el envejecimiento y la visibilidad.

El evento será del 4 al 10 de mayo y contará con más de 20 actos durante toda la semana en el sur de la Isla.

Esta 25ª edición se celebrará bajo el lema ‘Nuestra historia, su legado, nuestro orgullo’, con actos culturales, galas, música y fiestas en hoteles desde el próximo lunes según avanzó la organización. El director del Maspalomas Pride, Fernando Ilarduya, justificó que la elección del tema radica en la necesidad de visibilizar a quienes han vivido etapas con menos derechos y que, en la vejez, tratan de volver a ocultar su identidad en entornos de cuidados. “Son los grandes olvidados. Muchos se hacen mayores, sin hijos, y acaban en una residencia en la que a veces tienen que volver a meterse en el armario”, señaló.

Maspalomas, un ejemplo de reivindicación

En el trasfondo de esta edición, Ilarduya aludió a una realidad que también ha llegado al cine con la película ‘Maspalomas’, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, ejemplo de cómo la conversación pública sobre diversidad y vejez ha ganado espacio en los últimos años.

Siguiendo la orientación del aniversario, la organización anunció la creación de un fondo destinado a impulsar la construcción de la primera residencia para personas mayores LGTBIQ+. El anuncio se enmarca en un debate que, en distintas comunidades, ha puesto el foco en la atención a mayores que afrontan soledad no deseada, falta de redes familiares o temor a la discriminación en servicios residenciales.

Un espacio de libertad

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó la dimensión del evento en el municipio y avanzó que esta edición “traerá muchas novedades”. Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó el papel del Maspalomas Pride como “aportación cultural y debate ideológico en torno a un derecho universal”, además de su proyección exterior, al situar la isla como “un espacio abierto al mundo para proteger y acoger, para impulsar los valores relacionados con la diversidad”.

Morales habló estas palabras en un escenario internacional que, a su juicio, muestra retrocesos en la defensa de derechos. En ese marco, sostuvo que Gran Canaria debe “armarse con democracia, participación, derechos y libertades”.

El impacto turístico del Maspalomas Pride

Desde el Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, afirmó que este tipo de eventos consolidan a las islas como un destino “abierto, tolerante y seguro, donde la diversidad no solo se respeta, sino que se celebra”. Sanabria también recordó el retorno económico asociado al Orgullo de Maspalomas: en 2025, señaló, el retorno sobre la inversión fue del 113%, con un impacto económico estimado en 150 millones de euros.

La cabalgata del orgullo para toda España

La directora de RTVE en Canarias, Francisca González, adelantó que el desfile del 10 de mayo se emitirá en directo en La2, lo que amplía el alcance del evento más allá del ámbito local y turístico y refuerza su dimensión como cita de visibilidad y reivindicación, en una edición marcada por el foco en la tercera edad del colectivo LGTBIQ+.