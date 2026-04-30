La primavera vuelve a florecer en el casco histórico con la inauguración de la sexta edición de 'Gáldar en Flor'
El casco histórico de Gáldar vuelve a llenarse de color, creatividad y vida con la inauguración de la sexta edición de 'Gáldar en Flor', una cita ya consolidada que transforma sus calles en un gran jardín al aire libre
El acto inaugural contó con la presencia de Teodoro Sosa, alcalde del municipio, y Nicolás Mederos, concejal de Parques y Jardines, y fue dinamizado por la cantante Isabel Díaz, ganadora de Voces de Gáldar 2025. La inauguración da comienzo a varias semanas, hasta el 24 de mayo, en las que vecinos y visitantes podrán recorrer un itinerario único por la calle Capitán Quesada y los aledaños de la Plaza de Santiago, completamente decoradas con miles de flores y composiciones artísticas.
Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, destacó que “está tan consolidada esta cita primaveral con nuestras flores porque logramos nuestro objetivo de no dejar de sorprender a vecinos y visitantes, llenamos las calles y las terrazas y mejoramos edición”.
Nicolás Mederos Díaz, concejal de Parques y Jardines, añadió que esta sexta edición “vuelve a demostrar el trabajo conjunto de todo el equipo y colaboradores, apostando por nuevos diseños y montajes que convierten el casco histórico en un espacio vivo, atractivo y en constante evolución”.
Esta sexta edición mantiene la apuesta por sorprender con nuevos montajes, estructuras decorativas y espacios tematizados. Los decorados, cuidadosamente diseñados por Juan Martín e Isidoro Moreno, convierten cada rincón en una experiencia visual diferente. En esta ocasión, con gran variedad de especies como geranios, margaritas, girasoles, hortensias, helechos, petunias, gerberas e impatiens, entre otras, el protagonismo de la temática es para clásicos elementos vinculados a la primavera y a las fiestas que se celebraban en la Plaza como norias, tiovivos o molinillos de viento, y con piezas artísticas elaboradas con césped artificial, como la entrada a la calle Capitán Quesada.
La exhibición cuenta con plantas cultivadas en los viveros Godoy S.L., Poinsettias de Canarias S.L., Viveros Gáldar S.L., además del vivero municipal del Ayuntamiento de Gáldar, y con la colaboración de Corsua para trabajos de césped artificial y de Canaragua Medio Ambiente.
La muestra permanecerá abierta durante las próximas semanas, invitando a pasear, descubrir y disfrutar de un casco histórico que, una vez más, celebra la llegada de la primavera a través del color y la naturaleza.
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