La primavera vuelve a florecer en el casco histórico con la inauguración de la sexta edición de 'Gáldar en Flor'

El acto inaugural contó con la presencia de Teodoro Sosa, alcalde del municipio, y Nicolás Mederos, concejal de Parques y Jardines, y fue dinamizado por la cantante Isabel Díaz, ganadora de Voces de Gáldar 2025. La inauguración da comienzo a varias semanas, hasta el 24 de mayo, en las que vecinos y visitantes podrán recorrer un itinerario único por la calle Capitán Quesada y los aledaños de la Plaza de Santiago, completamente decoradas con miles de flores y composiciones artísticas.

Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, destacó que “está tan consolidada esta cita primaveral con nuestras flores porque logramos nuestro objetivo de no dejar de sorprender a vecinos y visitantes, llenamos las calles y las terrazas y mejoramos edición”.

Nicolás Mederos Díaz, concejal de Parques y Jardines, añadió que esta sexta edición “vuelve a demostrar el trabajo conjunto de todo el equipo y colaboradores, apostando por nuevos diseños y montajes que convierten el casco histórico en un espacio vivo, atractivo y en constante evolución”.

Esta sexta edición mantiene la apuesta por sorprender con nuevos montajes, estructuras decorativas y espacios tematizados. Los decorados, cuidadosamente diseñados por Juan Martín e Isidoro Moreno, convierten cada rincón en una experiencia visual diferente. En esta ocasión, con gran variedad de especies como geranios, margaritas, girasoles, hortensias, helechos, petunias, gerberas e impatiens, entre otras, el protagonismo de la temática es para clásicos elementos vinculados a la primavera y a las fiestas que se celebraban en la Plaza como norias, tiovivos o molinillos de viento, y con piezas artísticas elaboradas con césped artificial, como la entrada a la calle Capitán Quesada.

La exhibición cuenta con plantas cultivadas en los viveros Godoy S.L., Poinsettias de Canarias S.L., Viveros Gáldar S.L., además del vivero municipal del Ayuntamiento de Gáldar, y con la colaboración de Corsua para trabajos de césped artificial y de Canaragua Medio Ambiente.

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La muestra permanecerá abierta durante las próximas semanas, invitando a pasear, descubrir y disfrutar de un casco histórico que, una vez más, celebra la llegada de la primavera a través del color y la naturaleza.