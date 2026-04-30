¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El primer fin de semana de mayo llega cargado de actividades en los municipios. Mientras que Vecindario celebra una feria comercial por el Día de la Madre, Montaña Alta de Guía ensalza el queso y Gáldar se convierte en un gran jardín con miles de flores.

Guía. El pago de Montaña Alta celebra la Fiesta del Queso con la III ruta Etnográfica Quesos y Pastores de Guía mientras que la fiesta grande llega el domingo entre las 10.00 y las 14.00 horas con una feria de artesanía y gastronomía con degustación de quesos, las actuaciones de los grupos folclóricos Noroeste Guiense y Lairaga del Norte, además de Yeray Rodríguez, un homenaje a varios vecinos colaboradores de las fiestas así como la Entrega de Premios XXVII Cata Insular de Quesos ‘Queso Flor de Guía’. Global refuerza la línea 107 para facilitar el acceso a este barrio de las medianías y garantizar la fluidez en los desplazamientos. Así, el domingo habrá salidas cada 15 minutos desde la estación de Gáldar, entre las 9.30 y las 12.30 horas. Esta línea realizará parada en la zona de estacionamiento situada junto al parque de El Bardo, próxima a la rotonda de La Atalaya, a las 9.45 y 10.45 horas. Para el regreso, se habilitará un servicio especial desde Montaña Alta, también cada 15 minutos, entre las 12.30 y las 15.45 horas, con parada en El Bardo a las 14.45 y 15.15 horas.

Santa Lucía de Tirajana. La Plaza de Los Algodoneros acoge mañana de 10.00 a 21.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas la Feria del Día de la Madre en la que habrá actividades infantiles, música, danza, talleres y 23 puestos con productos tan variados como perfumes, joyas, repostería, ropa o flores.

Gáldar. El casco histórico de Gáldar acoge hasta el próximo 24 de mayo la sexta edición de ‘Gáldar en Flor’, con la que miles de flores y plantas decorarán la calle Capitán Quesada y los alrededores de la Plaza de Santiago. La temática de esta edición está dirigida a clásicos elementos vinculados a la primavera y a las fiestas que se celebraban en la Plaza como norias, tiovivos o molinillos de viento. La cita coincide el domingo con el Mercado Agrícola que se celebra en la Plaza de Santiago en horario de 9.00 a 13.30 horas. Por otro lado, la Sala Sabor de las Casas Consistoriales acoge hasta el 31 de mayo la exposición itinerante ‘Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX’,impulsada por la Asociación Cultural Entre Amigos. Ademas, esta noche arrancan las Fiestas Principales de San Isidro, que pregonará el alcalde, Teodoro Sosa.

Ingenio. El centro cultural Federico García Lorca recibe hoy, a las 20.30 horas y dentro del Festival de Teatro Cómico a Álex O’Dogherty, con su espectáculo Palabras mayores. Las entradas tienen un precio de 16 euros. También en el municipio, Barrio Nuevo celebra las fiestas de San José Obrero. Hoy, a las 17.00, actuación de la Escuela de Danza de Ingenio, y a las 22.00 horas, verbena con la orquesta Dulce Cacao. Mañana, desde las 20.30 horas, II Noche Cultural con nuevos talentos de la canción del municipio. Actúan Naiara Díaz, Cris Giannastasio, Sara Alemán, Daniela Ramírez Lorenzo, Andrea Monzón Estupiñán, Yeray Cruz y Eva Ramírez.

Santa Brígida. El anexo al Mercado Municipal acoge mañana de 10.00 a 15.00 horas la feria de artesanía con un amplio abanico de creaciones que ponen en valor el talento y la creatividad local. Residentes y visitantes podrán encontrar desde joyería y bisutería hasta flores artificiales, libretas, cerería, delicadas piezas de almazuela (patchwork) y croché. Por otro lado, el municipio se suma al Día de la Cruz con un programa que continúa mañana con una jornada en torno al Camino a la Cruz organizada por la Parroquia de Santa Brígida, desde donde partirá a las 09.30 horas el recorrido hasta la Cruz de la Concepción, en La Atalaya. Ya el domingo, se conmemora el Día de la Cruz con una salida desde la Parroquia de San Pedro Apóstol hasta la Cruz de la Concepción. Asimismo, el Espacio Cultural Juan Sixto Muñoz acogerá a partir de las 14.30 horas el baile Recordando los bailes de antes, que contará con la actuación de Acerina Show.

Telde. El Teatro Juan Ramón Jiménez acoge mañana a las 20.00 horas el concierto de la banda municipal de Telde con el espectáculo Dúo dinámico, El legado. Una hora después, a las 21.00 horas, el Auditorio de San Juan ofrece un concierto de Lia Káli. Las entradas tienen un precio de 38 euros. Por otro lado, el barrio de El Calero celebra sus fiestas de Fátima. Entre los actos más destacados figuran la fiesta infantil, hoy desde las 17.00 horas, la romería-ofrenda mañana, a las 18.00 horas, con comienzo y final en la calle Pascal y posteriormente actuaciones en la plaza con Una Más y Armonía Show.

Agüimes. El Cruce de Arinaga continúa celebrando sus fiestas de San José Obrero. El Anexo al almacén de Juliano Bonny acoge hoy, desde las 9.00 horas, la feria de ganado. Esta noche, la plaza Primero de Mayo a las 21.00 horas, concierto ‘Cantadores: 18 años cantando a Canarias’. Mañana, a partir de las 16.00 horas, taller, actuaciones y batalla debailes y danzas urbanas. La jornada continúa, a las 20.30 horas, con DJ, la actuación del Septeto Palmero, grupos de bailes de Canarias y DJ con música latina a partir de las 00.30 horas. También en el municipio, la Sala de Arte de Agüimes, ubicada en la Casa de la Cultura del casco, continúa acogiendo la exposición Erisictón, de los artistas palmeros Medín Martín y Roberto Batista. Además, el Teatro Cruce de Culturas acoge a las 19.30 horas la obra Supersaurio. Basada en la novela de Meryem El Mehdati, la obra aborda desde el humor cuestiones como la brecha generacional o la falsa meritocracia.

Teror. La Villa celebra mañana la festividad de San José y la Santa Cruz con el espectáculo pirotécnico de la ‘Quema del Barco y el Castillo,’ que recrea la batalla de los ataques piratas a la isla en tiempos pasados, con la cruz como un símbolo de protección para los habitantes. Los Sabandeños iniciarán la noche festiva a las 21.00 horas en la plaza de Sintes y a las 22. 30 horas llegará el espectáculo pirotécnico y recreativo. Posteriormente, verbena de la quema con Línea DJ y Furia Joven, presentando su espectáculo Un paseo por las Estrellas. El domingo, festividad de la Cruz, con celebración de la eucaristía en la Basílica del Pino, a las 12.00 horas, y posterior procesión de San José y la Santa Cruz, acompañada de la Banda de Música de Teror.

Tejeda. El Club de Pensionistas acoge mañana una noche de música y baile, desde las 21.00 horas, con motivo del Día sde la Madre. La noche contará con la actuación del Grupo Rayos de Plata. El domingose celebra el mercado agrícola artesanal, de 10.30 a 15.00 horas en la plaza del Socorro. Habrá actuaciones de Sara Brito y Ké Lokura, además de zona infantil con animación y un homenaje a las madres con entrega de rosas a todas las asistentes. Por cada compra igual o superior a 10 euros realizada en un mismo puesto, se participa en el sorteo de productos exclusivos de los stands del mercado. El sorteo se realizará al finalizar la última actuación, sobre las 14.45 horas.

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San Mateo. AstroEduca ofrece mañana una velada astronómica. El punto de encuentro es el parking de Cruz de los Llanos, a las 21.30 horas. Se recomienda llevar ropa de abrigo, sillas plegables y algo de picoteo. Inscripciones obligatorias. El municipio también acoge hasta el día 9 de mayo en la sala de exposiciones La Caldereta la muestra multidisciplinar de Arte, Cultura y Ruralidades de Aider Gran Canaria. La iniciativa reúne propuestas de fotografía. pintura, ilustración, música y escritura, con el objetivo de poner en valor la identidad rural y el talento creativo ligado al medio local.