Relevo en los fogones: Germán Ortega asumirá Bevir by Lopesan en Gran Canaria

El chef grancanario Germán Ortega asumirá a partir del próximo mes de junio la dirección de cocina de Bevir by Lopesan, restaurante del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa en Meloneras (San Bartolomé de Tirajana). El cocinero inicia esta etapa tras catorce años al frente del Restaurante La Aquarela, establecimiento que logró una estrella Michelin durante ese periodo.

El restaurante reabrió en el sur de Gran Canaria en junio de 2025 y, según la información facilitada por la compañía, ha completado una fase de posicionamiento con la que figura como restaurante recomendado en la Guía Michelin. El grupo hotelero sitúa esta incorporación dentro de su estrategia de reforzar el proyecto gastronómico del resort y de avanzar hacia el reconocimiento que el establecimiento alcanzó en una etapa anterior en la capital.

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, enmarcó la llegada del chef en la evolución del modelo de restauración del grupo y en el objetivo de elevar estándares de calidad en su oferta culinaria.

Germán Ortega, chef ejecutivo Bevir by Lopesan, / LP/DLP

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Germán Ortega suma más de veinte años de experiencia y formación desarrollada en distintos puntos de España, Suecia y el Reino Unido. En su carrera ha trabajado con chefs como Ferran Adrià, Laurent Tassel o Andrew Hamer, y ha pasado por cocinas como el restaurante británico The Lettonie, con dos estrellas Michelin, además de La Hacienda de Benazuza y el Bulli Hotel.

Tres menús degustación y fechas de cierre

Bevir by Lopesan permanecerá cerrado por vacaciones del 18 de mayo al 3 de junio. A partir de esa fecha, Ortega iniciará el diseño de la nueva propuesta que, de acuerdo con el anuncio, se concretará en tres menús degustación.

En esa línea, el restaurante prevé dar protagonismo a productos del mar como la sama roquera, el camarón de Mogán, el carabinero de La Santa, el medregal o el atún rojo. También se incorporarán ingredientes de la isla como el queso de las medianías, el gofio o el almogrote, dentro de una interpretación contemporánea de la cocina del territorio.

La Finca de Veneguera, en el suroeste de Gran Canaria, se mantiene como uno de los pilares del proyecto. La nota detalla que el enclave cuenta con 70 hectáreas de cultivo en el Parque Rural del Nublo y que permite trabajar con producto propio, con trazabilidad desde el origen hasta el plato. En ese esquema, el restaurante afirma que el 85% de los ingredientes serán de origen local, mientras que el 15% restante corresponderá a una selección de productos de fuera del Archipiélago.

Sala y bodega, con Diego Tornel

El equipo de sala y bodega seguirá contando con Diego Tornel, proclamado Mejor Sumiller de España 2026 en el Salón Gourmets, según el comunicado. La continuidad de este perfil profesional se vincula a la propuesta de maridajes y al trabajo conjunto con la nueva cocina que liderará Germán Ortega desde junio en Bevir by Lopesan.