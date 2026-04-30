San Bartolomé de Tirajana aprueba casi 13 millones para servicios, subvenciones, facturas y proyectos municipales

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves, en su sesión ordinaria del mes de abril, varias modificaciones presupuestarias y reconocimientos de crédito por un importe cercano a los 13 millones de euros, destinados a cubrir costes de servicios municipales, facturas, sentencias, subvenciones, promoción turística, proyectos técnicos y distintas compras necesarias para el funcionamiento de la administración local. Además, por la vía de urgencia, la Corporación aprobó otros 1.370.000 euros para suplementar los desfases técnicos detectados en el proyecto de ampliación del IES El Tablero-Aguañac.

Las modificaciones presupuestarias, con cargo al remanente líquido de Tesorería, permitirán afrontar el pago de sentencias e intereses de demora, devolución de liquidaciones y facturas de servicios, suministros y obras realizadas por empresas externas al Ayuntamiento. También se destinarán fondos a la limpieza viaria y de playas, la recogida de residuos, la compra de recipientes para la implantación obligatoria del quinto contenedor y la limpieza de colegios, escuelas y otras dependencias municipales.

Dentro de estas partidas se incluyeron además créditos para cubrir necesidades operativas de los cuerpos municipales de seguridad y emergencias, así como para la contratación de los servicios técnicos encargados de redactar los proyectos básico y de ejecución del nuevo Parque de Bomberos de Maspalomas, que se levantará sobre el emplazamiento del actual para adaptar sus instalaciones a las necesidades del servicio.

12 aulas nuevas en el instituto El Tablero-Aguañac

El Pleno también aprobó fondos para la promoción del sector primario agrícola-ganadero, eventos culturales y promocionales vinculados a la marca Maspalomas Costa Canaria, así como subvenciones a deportistas, clubes y pruebas deportivas. Entre ellas figuran la Transgrancanaria, la Maspalomas Open Water, la Maspalomas Cup, el Rally Maspalomas, la Subida a Fataga, la EPIC Gran Canaria y otros eventos del calendario deportivo municipal.

La modificación presupuestaria contempló igualmente el apoyo al proyecto de natación inclusiva de la Asociación Canaria de Menores con Necesidades Especiales SUMAS, el pago del concierto de Il Divo celebrado en Maspalomas durante la Navidad de 2022 y una partida de 10.000 euros para la renovación de tuberías y sistemas de riego y bombeo de la Heredad de Fataga ‘Acequias de Arriba y de Abajo’, afectadas por la borrasca Therese.

En el apartado de urgencia, la Corporación aprobó suplementar con 1.370.000 euros los créditos necesarios para ejecutar la ampliación del IES El Tablero-Aguañac, un proyecto que contempla la construcción de 12 nuevas aulas para Secundaria y Bachillerato.

Rotonda a José Cabrera Blanch

La sesión plenaria también acordó por unanimidad iniciar un hermanamiento oficial con la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés de Santiago, integrada por Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa y O Pino. A esta iniciativa se sumaron también los ayuntamientos de Tejeda y Gáldar.

El expediente, promovido por el alcalde Marco Aurelio Pérez, busca proyectar el Camino de Santiago grancanario a nivel nacional e internacional, especialmente de cara al Año Santo Jacobeo de 2027, y reforzar la promoción cultural y socioeconómica de las medianías del municipio, con Tunte y su iglesia de Santiago como enclave estratégico de esta ruta.

Otro de los acuerdos aprobados por unanimidad fue la denominación de la rotonda situada en la intersección de las avenidas de los touroperadores Tui y Air Marin, en Campo Internacional, con el nombre de José Cabrera Blanch, en memoria del empresario turístico fundador de Princess Hotels & Resorts, fallecido en 2021. Cabrera Blanch fue una figura destacada del sector hotelero, con una cadena que cuenta con 21 establecimientos y unas 20.000 camas turísticas, la mitad de ellas en Canarias.

Durante la sesión también se dio cuenta de la renovación, hasta el 7 de marzo de 2030, del convenio de cooperación con la Agencia Tributaria, que permite al Ayuntamiento acceder a información necesaria para tramitar expedientes en los que se exige a los contribuyentes estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, el Pleno modificó el acuerdo relativo a la construcción de 38 viviendas públicas en El Tablero, después de que en la fase de supervisión técnica se detectara que las obras solo pueden ejecutarse en la parcela 7 del sector T4, ya que la parcela 10S no cuenta con la calificación necesaria para viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento ha obtenido una subvención de 6 millones de euros para este proyecto.

Por último, la Corporación aprobó una declaración institucional promovida por la Federación Canaria de Municipios con motivo del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se conmemora cada 16 de abril, con el objetivo de sensibilizar sobre la explotación laboral infantil y defender los derechos de la infancia.