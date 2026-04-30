San Bartolomé de Tirajana refuerza su seguridad con el nombramiento de 7 cabos de bomberos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado un paso clave en la consolidación de su sistema de emergencias con la toma de posesión y juramento, por primera vez en la historial del servicio, de siete cabos como funcionarios de carrera del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Este hito marca un avance decisivo en la estructuración del cuerpo de bomberos, reforzando la cadena de mando y consolidando un modelo organizativo más profesional y eficiente, adaptado a la realidad del municipio.

Los nuevos cabos, que representan distintas etapas dentro del servicio, combinan experiencia y renovación. Son Javier Armas Armas, con ingreso en 1997; Salvador Cabrera Sosa, Óscar Ramírez Quintana y Abrahám Vera Rodríguez, incorporados en 2007; y Jorge Velasco Peredo, Luis Miguel González Quevedo y Ramón Javier Rivero Artiles, que ingresaron en el cuerpo en 2017.

San Bartolomé de Tirajana cuenta con una complejidad operativa singular pues abarca aproximadamente una quinta parte de la isla de Gran Canaria y concentra uno de los principales destinos turísticos de España, lo que implica una alta exigencia en la gestión de emergencias y una gran diversidad de riesgos. En ese contexto, la creación de esta escala de mando intermedio permitirá mejorar la coordinación en las intervenciones, fortalecer la formación del personal, impulsar la prevención y optimizar la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de emergencia.

Esta toma de posesión de los siete cabos, según el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, José Felipe Santana Rodríguez, “no es sólo un reconocimiento profesional sino también una decisión estratégica. Estamos construyendo un servicio más preparado, con una estructura de mando clara que nos permita anticiparnos, intervenir mejor y dar una respuesta acorde a la realidad de un municipio complejo y altamente exigente como el nuestro”. La combinación de experiencia y nuevas capacidades dentro de esta promoción “refuerza nuestra línea de trabajo, centrada en formación continua, prevención y mejora constante del servicio público que prestamos”, añadió.

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“Con esta incorporación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad, avanzando hacia un modelo de emergencias más sólido, estructurado y preparado para afrontar los retos actuales y futuros”, afirmó el concejal del área de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo.