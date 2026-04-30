Santa Brígida impulsa la modernización de su Complejo Municipal de Deportes con una inversión de 1,687 millones

El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Sociedad Municipal de Deportes (SMD), está ejecutando una de las mayores apuestas recientes por el deporte público municipal destinado 1.687.000 euros en los últimos tres años al Complejo Municipal de Deportes de la Villa, una inversión continuada orientada a renovar infraestructuras, mejorar la experiencia de las personas usuarias y adaptar la instalación a criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y calidad de servicio.

A esta apuesta se suma la previsión de gestión directa del anexo del polideportivo, actuación para la que se contempla una inversión total de 3.000.000 euros. De esta cantidad, 1.500.000 euros corresponden a financiación propia municipal, incluidos en el suplemento de crédito, mientras que los otros 1.500.000 euros proceden de inversión del Cabildo Insular.

El consejero delegado de la SMD, Carlos Carrión, subraya que el trabajo responde a una planificación constante y realista, “priorizando las infraestructuras básicas, la eficiencia energética y la seguridad, para seguir avanzando después en mejoras más visibles para que alcance el nivel que Santa Brígida merece”.

Se ha poriorizado en infraestructuras básicas, la eficiencia energética y la seguridad. / La Provincia

Hoja de ruta

El Complejo Municipal de Deportes es uno de los principales centros de encuentro para la actividad física, la salud y la convivencia vecinal en Santa Brígida. Lejos de actuaciones aisladas, la SMD ha desarrollado una estrategia progresiva de modernización que combina obras técnicas de gran calado, menos visibles pero esenciales, con mejoras directas en los espacios deportivos, equipamientos y zonas de uso diario.

La actuación más destacada hasta ahora ha sido la Fase I de la reforma de la instalación térmica del pabellón, una intervención de gran envergadura que ha supuesto una inversión de 600.000 euros. Esta obra ha permitido renovar completamente el sistema térmico, optimizar los procesos de climatización, reforzar la seguridad y elevar el confort de las personas usuarias y del personal trabajador.

Ese proceso continúa ahora con la Fase II, cuyo inicio está previsto para el 2 de mayo, con una inversión de 222.000 euros. Entre las mejoras previstas figura la instalación de una nueva red de frío que dotará de aire acondicionado a oficinas y distintas salas del complejo, entre ellas gimnasio, pilates, spinning y sala polivalente, mediante un sistema de climatización por agua. Las obras tendrán una duración aproximada de dos meses y se ejecutarán sin interrumpir la actividad general del recinto, aunque con adaptaciones puntuales en espacios, accesos y organización interna para garantizar la continuidad del servicio.

Piscina / La Provincia

Paralelamente, el complejo ha seguido incorporando mejoras orientadas al ahorro energético y a la actualización de sus instalaciones. La renovación del sistema de luminarias ha supuesto una inversión de 60.000 euros, mientras que la instalación de placas solares fotovoltaicas ha alcanzado los 70.000 euros, reforzando la apuesta municipal por reducir consumos y avanzar hacia un equipamiento más eficiente.

En materia de mantenimiento, ya se ha contratado la impermeabilización de distintas zonas de la instalación por un importe aproximado de 20.000 euros, mientras que la mejora y pulido del parqué deportivo está prevista para los meses de junio y julio con una inversión de 40.000 euros.

La renovación también alcanza al equipamiento deportivo. El complejo recibirá nueva maquinaria de entrenamiento por valor de 220.000 euros, a suministrar en los próximos dos meses. De forma reciente, además, ya se han incorporado dos cintas de correr con un coste añadido de 15.000 euros.

También se encuentra ya redactado el proyecto para la construcción de nuevos vestuarios, con una inversión prevista de 400.000 euros, una de las próximas grandes actuaciones contempladas en el recinto. Asimismo, se ejecutará el techado parcial del área de entrenamiento funcional con otros 40.000 euros.

Con esta inversión Santa Brígida lanza un mensaje claro: el deporte público se consolida como una prioridad municipal y el Complejo Municipal de Deportes entra en una nueva etapa marcada por la modernización, la sostenibilidad y la mejora de los servicios para toda la ciudadanía.