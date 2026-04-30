Siete de cada diez turistas repiten destino en Gran Canaria. En concreto, el 72,79% de los visitantes ya había estado antes en la isla, según un informe de Turismo de Gran Canaria que analiza la satisfacción y fidelidad del turista durante 2025 a partir de datos de Lurmetrika, Mabrian e ISTAC.

El estudio confirma que la isla mantiene una elevada capacidad de fidelización, con un 13% de viajeros que asegura haber visitado Gran Canaria en más de diez ocasiones. Este dato consolida al destino como uno de los más recurrentes entre quienes ya lo conocen. La experiencia global también respalda esa tendencia. Una parte significativa de los visitantes considera que su estancia cumple o incluso supera las expectativas iniciales, lo que refuerza el vínculo con el destino.

El peso del trato humano

Uno de los factores que explican estos resultados es la valoración del personal hotelero, que alcanza un 9,13 sobre 10, la puntuación más alta dentro del análisis por categorías. Este aspecto se sitúa por encima de elementos como la ubicación, la limpieza o el confort, y se consolida como una de las principales fortalezas del modelo turístico de la isla. La valoración media global de los alojamientos alcanza el 8,49, un dato que sitúa a Gran Canaria por encima de otros destinos comparados y refuerza su posicionamiento competitivo.

El informe recoge varios indicadores que permiten medir la percepción del visitante. La satisfacción global se sitúa en el 81%, mientras que la satisfacción con el producto turístico alcanza el 72%. A estos datos se suman una percepción de seguridad del 94% y una valoración del clima del 86%, factores que contribuyen a una experiencia positiva durante la estancia. En conjunto, estos indicadores reflejan una respuesta sólida del visitante y un alto nivel de calidad percibida en el destino.

Mercados y recomendación

El análisis por países sitúa a Suecia como el mercado con mayor satisfacción, con un 97,8, seguido de Países Bajos (94,2) e Italia (92,9). Además, la intención de volver a Canarias alcanza una puntuación de 8,8 sobre 10, mientras que la recomendación del destino se sitúa en 9 sobre 10. Estos datos apuntan a una relación consolidada entre el turista y Gran Canaria, donde la repetición de la visita y la recomendación actúan como indicadores clave de su fortaleza turística.

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El informe se presenta en formato sintético con el objetivo de facilitar su uso por parte del sector, aportando una lectura clara del comportamiento del cliente y de la posición del destino en el mercado. Esta información permite a empresas y administraciones ajustar sus estrategias, reforzar los elementos mejor valorados y detectar áreas de mejora para mantener la competitividad turística de la isla a medio y largo plazo.