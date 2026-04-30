Guaguas gratuitas para la misa del Papa León XIV: estos son los municipios que facilitarán el transporte
Santa Brígida, Artenara y Valsequillo son algunos de los municipios que facilitarán el desplazamiento de los feligreses a la misa del Papa León XIV
La visita del Papa León XIV a Gran Canaria ha despertado una enorme expectación en toda la isla y será un día para la historia de Canarias. Varios municipios han comenzado ya a organizar facilidades para que la ciudadanía pueda desplazarse hasta la misa que se celebrará el próximo 11 de junio, por la tarde, en el Estadio de Gran Canaria.
Alternativas para asistir a la visita del Papa
Santa Brígida
En Santa Brígida, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Iglesia parroquial dos guaguas para facilitar el traslado de los vecinos y vecinas hasta la eucaristía. El consistorio habilitará dos guaguas gratuitas de 60 plazas cada una, y la Iglesia sumará una tercera al dispositivo. Las personas interesadas podrán dirigirse a la parroquia para recibir información sobre horarios, puntos de salida e inscripción.
Artenara
En Artenara, la Parroquia de San Matías y el Ayuntamiento han organizado una salida en guagua para asistir a la eucaristía con el Papa León XIV. La inscripción será obligatoria hasta el 29 de mayo en las oficinas municipales. Las plazas son limitadas, con preferencia para personas empadronadas. La organización será quien informe a las personas inscritas sobre la hora concreta de salida y el punto de encuentro.
Valsequillo
Este municipio también prepara su participación en la eucaristía, La Unidad Pastoral de Valsequillo ha habilitado varios puntos de inscripción en los salones parroquiales. En el casco de Valsequillo será en Salones parroquiales de la Parroquia de San Miguel en horario de mañana y tarde. En Tentiniguada, en la Iglesia San Juan Bautista, también en el mismo horario. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 6 de mayo y será el Ayuntamiento quien ponga a disposición de los asistentes tres guaguas para facilitar el traslado hasta el Estadio de Gran Canaria. Para inscribirse es imprescindible llevar el DNI.
Esta iniciativa de ofrecer desplazamiento busca una alternativa cómoda, segura y accesible, especialmente para familias, personas mayores y vecinos con dificultades de desplazamiento, con el objetivo de que puedan participar en una cita que quedará grabada en la memoria del Archipiélago. La misa está prevista para las 18:30 horas y se espera una asistencia multitudinaria en un encuentro considerado histórico, al tratarse de la primera visita oficial de un pontífice a Canarias.
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