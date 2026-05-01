Más de 50 años detrás del mostrador: así es Ani Rivero, la dueña de la tienda de San Bartolomé de Tirajana que «tiene de todo»

Ropa, disfraces, mercería y todo aquello que pueda hacer falta. El Bazar Ani, situado en San Fernando de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se ha consolidado como un establecimiento de referencia no solo para los vecinos de la zona, sino también para muchas personas llegadas desde distintos puntos de la isla. Hasta hace no tanto tiempo era habitual encontrarse detrás del mostrador a Ani Rivero, propietaria del negocio, quien desde muy joven ha dedicado su vida a mantener viva la mejor herencia que pudo recibir: el negocio familiar fundado por su padre. Comenzó a trabajar en él con apenas 16 años y, desde entonces, ha luchado con esfuerzo, constancia y entrega para sacarlo adelante y convertirlo en un lugar cercano, útil y querido por varias generaciones de clientes.

Aunque hoy este establecimiento es conocido en toda la isla por contar con algunos de los mejores y más variados disfraces de carnaval, sus inicios fueron muy distintos. Cuando Ani comenzó a trabajar en el local el negocio poco tenía que ver con el bazar que es en la actualidad: era una pequeña tienda de alimentación familiar. Sin embargo, dos años después, cuando ella tenía apenas 18 años, la vida le puso por delante uno de sus mayores retos. Su padre, fundador y verdadero motor de aquel comercio, falleció. Fue entonces cuando Ani decidió tomar las riendas del negocio y transformar aquel pequeño supermercado en un bazar en el que, como muchos vecinos todavía dicen, «hay de todo».

«A veces me saludan hijos de clientes que venían a la tienda y que ahora ya son mayores»

Ella siempre lo tuvo claro. Su ilusión, y lo que realmente le gustaba hacer, era estar cada día detrás del mostrador atendiendo a unos clientes que, con el paso de los años, terminaron convirtiéndose en amigos y casi en familia. «Desde muy joven estuve siempre con mi padre en la tienda de comestibles, junto a mis hermanos. Después, fue con tres de ellos con quienes me quedé trabajando», recuerda Ani, al hablar de aquellos primeros años en los que comenzó a forjarse una vida ligada por completo al comercio familiar.

Con el paso del tiempo la gestión de aquella pequeña tienda también fue cambiando. Ani comenzó a trabajar cada día junto a su marido, con quien compartió durante años el esfuerzo de sacar adelante el negocio familiar. Sin embargo alrededor de 1975 vivieron una de las etapas más difíciles que recuerda en la historia del comercio. En aquellos años, los créditos estaban a la orden del día y no siempre resultaba fácil mantener el equilibrio económico. «Había gente que pagaba y gente que no, y eso nos supuso un desajuste económico», lamenta Ani. Aquella situación obligó a su marido a buscar otro trabajo y a cerrar el negocio, mientras ella continuó reinventándose y apostando por pequeños negocios vinculados a la mercería, una actividad que poco a poco iría marcando el futuro del establecimiento.

Jubilada y presente

Años más tarde, sin embargo, Ani y su familia volvieron a abrir las puertas del negocio y lo hicieron con más fuerza que nunca. «En ese momento sí que vendíamos de todo, desde ropa y perfumes hasta oro», recuerda. El bazar comenzó entonces a convertirse en un punto de referencia para los vecinos de San Fernando de Maspalomas y del resto del municipio. «La gente venía preguntando si teníamos cualquier cosa y casi siempre encontraban en la tienda lo que estaban buscando», subraya Ani.

«La gente venía preguntando si teníamos cualquier cosa y siempre encontraban algo»

Fue especialmente a partir de los años 80, coincidiendo con el crecimiento de San Bartolomé de Tirajana, la construcción de nuevas viviendas y la expansión de la zona, cuando el nombre del establecimiento empezó a sonar con fuerza entre los vecinos. «Siempre se escuchaba una cosa», añade Ani y era «vete al bazar de Ani, que allí siempre hay de todo».

Después de tantos años detrás del mostrador Ani disfruta ahora de una merecida jubilación. Sin embargo, su vínculo con el bazar sigue muy presente: cada poco tiempo se acerca al local para hacer una visita y comprobar cómo marcha el negocio, que hoy está en manos de sus hijos. «Siempre tuve la ilusión de que ellos siguieran con la tienda, porque creo que el mejor regalo que les puedo dejar es un puesto de trabajo», asegura Ani.

Además del orgullo de ver cómo el comercio familiar continúa abierto, Ani se queda también con el cariño de toda una clientela que, con los años, se convirtió en parte de su vida. Son muchas las personas que todavía la paran por la calle para saludarla y preguntarle cómo se encuentra. «A veces me saludan hasta hijos de clientes que venían muy pequeños a la tienda con sus madres y que ahora, ya de mayores, me recuerdan como Ani, la de la tienda», cuenta con alegría.

Para Ani, el reconocimiento concedido hace unas semanas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con el premio Emprendedores supuso una enorme alegría y, al mismo tiempo, una sorpresa inesperada. «En febrero ya me habían otorgado otro reconocimiento en representación de la isla por mi espíritu carnavalero. No me esperaba ahora este, pero estoy muy contenta», destaca.

Para ella y para toda su familia, este premio es mucho más que una distinción. Es un impulso, un chute de energía y una muestra de cariño que les anima a seguir dedicando esfuerzo, ilusión y amor a un negocio con una larga historia familiar detrás.