Así es el alquiler soñado para disfrutar de la naturaleza: 600 euros por una casa terrera en San Mateo

La Vega de San Mateo es un municipio con vida propia. La tranquilidad de sus calles y sus paisajes naturales permiten desconectar del ritmo urbano sin salir de la isla. Su ubicación, en una de las zonas más verdes y rurales de Gran Canaria, ofrece una sensación de paz a quienes buscan evadirse y desconectar.

¿Qué ofrece la vivienda?

La casa terrera cuenta con 2 dormitorios amplios, un salón espacioso, una cocina perfectamente equipada y un baño funcional, distribuidos para aprovechar al máximo el espacio disponible. El ambiente es sencillo y evoca otra época, más tranquila y menos estresante, ofreciendo comodidad en el día a día.

Además, dispone de algo fundamental en la actualidad: un jardín privado. Este espacio exterior permite disfrutar del clima de la zona, relajarse al aire libre, organizar “tenderetes” o simplemente desconectar en un entorno natural y tranquilo.

Vistas del jardín exterior / Idealista

En conjunto, se trata de una vivienda práctica y versátil, ideal para quienes buscan vivir con calma sin renunciar a lo esencial del confort.

¿Cuál es el único inconveniente?

La tranquilidad de vivir en plena naturaleza solo tiene un pero: el acceso. Al no contar con buenas conexiones de guaguas, se recomienda disponer de vehículo propio, ya que el alojamiento se sitúa a un cuarto de hora del casco urbano de San Mateo y a unos 40 minutos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vistas del salón / Idealista

Esto convierte la vivienda en una opción especialmente pensada para quienes buscan desconexión, pero sin renunciar a la posibilidad de desplazarse con facilidad cuando sea necesario. Ideal para parejas o personas que valoren la vida en el campo y prioricen el entorno natural por encima de la cercanía a los grandes núcleos urbanos.

Su entorno, marcado por el paisaje rural del interior de Gran Canaria, convierte cada día en una oportunidad para desconectar del ritmo urbano. Con un alquiler de 600 euros, la vivienda destaca no solo por su precio, sino también por su entorno privilegiado y su jardín privado, un valor añadido cada vez más demandado.