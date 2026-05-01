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La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan

Los nuevos consejos de administración del grupo estarán integrados por el presidente, Eustasio López, con voto de calidad, y sus tres hijos consejeros, Roberto, Francisco y Diego López, además de un secretario no consejero, el abogado Aticus Ocaña

Lopesan Hotel Group.

Lopesan Hotel Group. / LP/DLP

Iván Alejandro Hernández

Iván Alejandro Hernández

Lopesan ha remodelado todos los consejos de administración del grupo, que pasan a tener una estructura uniforme de cuatro miembros y no cinco como antes. Estarán integrados por el presidente, Eustasio López, con voto de calidad, y sus tres hijos consejeros, Roberto, Francisco y Diego López, además de un secretario no consejero, el abogado Aticus Ocaña.

El cambio se produce tras el fallecimiento del jurista Andrés Fermoso. A ello se suman la jubilación de Santiago de Armas, y las salidas de Jaime Pereira, Antonio Rodríguez, Pablo Lorenzo Martínez, Enrique Daniel Montes Medina, Begoña Ramírez Trujillo, Daniel Gámez Baños, Juan Ojeda Mesa e Ignacio Bernaldo de Quirós Zubizarreta. Con la nueva estructura, el poder queda concentrado en el núcleo familiar: el presidente refuerza su papel y los consejos pasan a ser «más operativos y eficientes», según explican desde el grupo.

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La reorganización, ejecutada el pasado 22 de abril, afecta a una veintena de sociedades del entramado empresarial de Lopesan, desde la actividad hotelera y turística hasta las áreas de construcción, ocio, inversión y gestión patrimonial. Entre las compañías incluidas en esta remodelación figuran Bitumex, Casticar, Costa Canaria de Veneguera, Lopesan Asfaltos y Construcciones, Lopesan Hotel Management, Lopesan Touristik, Lorcar Asesores, LS Shared Investments, Maspalomas Resort, Megahotel Faro, Meloneras Golf, Promociones Faro, Interhotelera Española, Oasis Beach Maspalomas, Promociones Taidia, Varadero Center, Creativ Hotel Buenaventura y Cook-Event Canarias.

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