Gáldar aprueba liberar 3,5 millones de euros del superávit de 2024 para destinarlo a cuatro importantes obras

El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar aprobó en la sesión correspondiente al mes de abril, celebrada en la tarde de este jueves, liberar 3,5 millones de euros del superávit de 2024 para la financiación de cuatro importantes obras: el aparcamiento y espacios libres en la cancha del antiguo IES Saulo Torón, el nuevo acceso rodado al barrio de La Montaña desde el Paseo de Los Guanartemes, la remodelación del campo de fútbol 7 Antonio Castillo y el espacio cultural polivalente del parque urbano de la calle Delgado.

Valeria Guerra, concejala de Hacienda, explicó que el Real Decreto Ley 15/2025 "permite a las entidades locales destinar el superávit del año 2024 a inversiones financieramente sostenibles durante los años 2025, 2026 y 2027, que deben estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2027", indicó. "Esta regla garantiza que la entidad local no comprometa su estabilidad financiera y no nos va a afectar al techo de gasto", detalló.

Así, el Pleno aprobó, por un lado, otorgar la cobertura jurídica a dichas inversiones, que cumplen todos los requisitos y, por otro, habilitar el crédito presupuestario para ejecutarlo.

Teodoro Sosa, alcalde del municipio, detalló sobre las obras que "el proyecto del aparcamiento en el antiguo IES Saulo Torón, que cuesta 3,5 millones de euros, hemos conseguido 2,5 millones del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento va a poner un millón de euros". "La nueva rotonda frente a la Estación de Guaguas para una subida directa al barrio de La Montaña son 845.000 euros que va a poner el Ayuntamiento en su totalidad. Y ocurre lo mismo con el campo de fútbol 7 Antonio Castillo en Barrial, casi medio millón de euros que también va a financiar el Ayuntamiento", continuó.

Mientras, "al parque urbano le hemos dado un gran impulso y queremos ya terminarlo definitivamente, la obra supone 2'9 millones de euros, hemos conseguido 1,7 millones de euros del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento pondrá 1,2 millones de euros", explicó el alcalde.

"En definitiva", expresa, "estamos aprobando obras de 7,7 millones de euros, de las que 3,5 millones estamos aprobando hoy porque en el 2025 ahorramos 7 millones de euros en el Ayuntamiento. Y esto lo hacemos gracias a una buena gestión". "Todo esto es presupuesto del año 2026 que nos ahorramos y eso nos permite incrementar nuestro techo de gasto", añadió.

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"Se reconoce un esfuerzo económico del Ayuntamiento. No podríamos traer la aprobación de obras financieramente sostenibles si en el año 2024 hubiéramos cerrado con pérdidas", concluyó.