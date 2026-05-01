Gáldar en Flor: flores, violinista en directo y sorpresas para el Día de la Madre

Hay lugares que no se entienden del todo hasta que se recorren. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo estos días en el casco histórico de Gáldar.

Lo que a primera vista parece una muestra floral es, en realidad, una experiencia mucho más completa. Un paseo entre colores, música, arte y pequeños gestos que terminan marcando la diferencia.

Gáldar en Flor 2026 / Johanna Betancor Galindo

La sexta edición de ‘Gáldar en Flor’ ha transformado el municipio en un gran jardín al aire libre donde cada rincón invita a detenerse. A lo largo de la calle Capitán Quesada y los alrededores de la Plaza de Santiago, las flores no solo decoran, sino que construyen escenarios que cambian a cada paso.

La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de mayo, ofreciendo a vecinos y visitantes un itinerario completamente intervenido con miles de flores y composiciones artísticas.

Uno de los espacios de Gáldar en Flor / Rayco Tacoronte

Un recorrido que sorprende a cada paso

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde, Teodoro Sosa, y del concejal de Parques y Jardines, Nicolás Mederos, y estuvo dinamizado por la cantante Isabel Díaz, ganadora de Voces de Gáldar 2025.

“Está tan consolidada esta cita primaveral con nuestras flores porque logramos nuestro objetivo de no dejar de sorprender a vecinos y visitantes, llenamos las calles y las terrazas y mejoramos edición”, destacó el alcalde.

En la misma línea, el concejal subrayó que esta edición “vuelve a demostrar el trabajo conjunto de todo el equipo y colaboradores, apostando por nuevos diseños y montajes que convierten el casco histórico en un espacio vivo, atractivo y en constante evolución”.

Música en directo entre flores

La experiencia no se queda en lo visual. Durante el recorrido, la música aparece como un elemento clave. Un violinista con violín eléctrico sorprendía a los visitantes interpretando canciones conocidas, como temas de Coldplay, creando una atmósfera envolvente que acompañaba el paseo.

El contraste entre lo clásico del instrumento y el sonido moderno encaja con el espíritu del evento: una mezcla de tradición y creatividad que transforma completamente el ambiente.

Johanna Betancor Galindo

Un gesto que emociona

Uno de los momentos más especiales llega sin avisar. Durante la visita, se entregaron flores con mensajes de felicitación dirigidos a las madres. Un detalle sencillo, pero cargado de intención, que convierte el recorrido en algo más personal y cercano.

Entre los elementos más llamativos destacan las figuras decorativas cubiertas con tejidos florales, como las vacas estampadas, que aportan un toque artístico y rompen con la idea clásica de exposición botánica.

Gáldar en Flor 2026 / Rayco Tacoronte

Uno de los espacios artísticos de Gáldar en Flor 2026 / Johanna Betancor Galindo

La muestra reúne miles de especies geranios, margaritas, girasoles, hortensias o gerberas integradas en composiciones que combinan naturaleza y escenografía. El resultado es un recorrido que cada visitante vive de forma distinta: algunos lo convierten en una sesión de fotos mientras reluce su niño interior; otros, en un paseo tranquilo; y muchos, en un plan para dejarse llevar.