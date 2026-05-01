José Fernando Estévez, concejal que acaba de renunciar a sus áreas de gobierno en Guía: «El tren pasa una vez»

«El tren solo pasa una vez y no podía dejarlo pasar. No ha sido una decisión por razones políticas, ya que no ha habido problemas con los compañeros, ni enfados». El concejal en el gobierno del Ayuntamiento de Guía José Fernando Estévez justifica por motivos laborales su renuncia desde este martes a seguir gestionando las áreas de Parques y Jardines, Limpieza Viaria, Cementerios y Velatorios y Litoral, así como a su nómina por dedicación exclusiva, si bien conservará su acta.

«Seguiré colaborando, pero de otra forma». El concejal detalla que antes de las elecciones municipales se había presentado a unos exámenes para formar parte de unas listas para trabajar en la Administración. En este caso, en la cocina de las escuelas infantiles dependientes de la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Y que ha sido ahora cuando recibió la llamada en la que tenía que tomar la decisión de aceptar este puesto de trabajo, o bien renunciar y que otra persona ocupara su plaza. En este caso, sabía que si desistía le ‘condenaría’ a alejarse de la posibilidad de que volviera a sonar su teléfono con la misma oferta laboral.

"Estoy en un sitio para hacerlo al 100%"

«Lo que he hecho es lícito y legal, porque el acta de concejal es personal», defiende el edil, que se presentó en las elecciones dentro de Unidos por Gran Canaria (UxGC), antes de la ruptura del partido tras ser expulsado por los socios de gobierno su cabeza de lista, Felipe Pérez, continuando en el gobierno junto a su compañera de partido, Nayra Pérez.

«Cuando estoy en un sitio quiero hacerlo al 100%. Y al aceptar el trabajo no iba a poder hacerlo en el Ayuntamiento. Por eso renuncié a los cargos», alega José Fernando Estévez, que deja claro que solo percibirá a partir de ahora del Ayuntamiento el dinero fijado por sus asistencias a plenos y comisiones, pero no por ejercer con dedicación exclusiva como venía haciéndolo en este año y medio.

Miembros de gobierno de Guía tras la moción de censura del 17 de septiembre de 2024. / José Carlos Guerra

José Fernando Estévez defiende que mantendrá el compromiso que adquirió cuando entró por primera vez en el Ayuntamiento con un cargo público, como es el de «ayudar a mejorar el municipio de Guía».

Alfredo Gonçalves: "Gracias por tu apoyo, trabajo y colaboración»

Mientras, el alcalde, Alfredo Gonçalves, aprovechó el pleno municipal de este mes de abril celebrado el jueves para agradecer el trabajo desempeñado por su compañero en el gobierno municipal. «Quería agradecer a José Fernando Estévez su labor como concejal. Profesionalmente ha aceptado una plaza en su profesión, y yo personalmente y todo el grupo de gobierno te agradecemos la labor que has hecho con esfuerzo y el que vas a seguir haciendo hasta el final por luchar por tu municipio. Gracias en nombre de todos, gracias por tu apoyo, gracias por tu trabajo y colaboración».

A través de una nota, el alcalde había también agradecido a José Fernando Estévez Guillén su trabajo realizado al frente de sus delegaciones municipales, a las que ha renunciado ahora por motivos laborales.

El regidor ha destacado la capacidad de trabajo y el compromiso demostrado por Estévez en las áreas de Parques y Jardines, Limpieza Viaria, Cementerios y Velatorios, y Litoral, que estaban hasta ahora a su cargo. A pesar de dejar la gestión directa de estas áreas y su dedicación exclusiva, el edil mantendrá su acta de concejal «y continuará trabajando junto a nosotros por este municipio».

"Calidad humana y lealtad"

Gonçalves añadió que quiere «poner en valor públicamente, no sólo su gestión al frente de las áreas a su cargo, sino su calidad humana y su lealtad al proyecto que compartimos para Guía. Es un ejemplo de cómo se puede compatibilizar la vocación de servicio público con la realidad profesional de cada uno», señaló.

El alcalde de Guía ha subrayado que «aunque las responsabilidades laborales del concejal motivan este paso a un lado en el día a día administrativo, su presencia en el equipo de gobierno sigue siendo una garantía: contar con su experiencia y su apoyo es fundamental para nosotros y le agradezco su trabajo y el excelente estado en el que deja las áreas que ha gestionado hasta esta semana».

El alcalde deberá ahora tomar una decisión sobre las competencias que tenía concentradas el edil, que de momento recaen en el propio regidor.

Reparto de competencias

El Ayuntamiento de Guía apunta que su decisión de continuar en el gobierno «asegura la continuidad de la gestión municipal, manteniendo la cohesión del gobierno mientras se procede a la redistribución de las áreas que hasta ahora ostentaba Estévez Guillén».

El concejal procede de Unidos por Gran Canaria, del que ha sido supuestamente expulsado desde un punto de vista administrativo, ya que el edil asegura que nunca se le abrió un proceso oficial de expulsión al que fuera citado tras la salida de su cabeza de lista, Felipe Pérez.

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De ahí que, si hubiese entregado el acta, entraría el siguiente en la lista electoral de este partido insularista, lo que dejaría en una situación comprometida a los actuales socios de gobierno.