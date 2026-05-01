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La joya escondida de este municipio de Gran Canaria que conquista con por su carne a la brasa: ofrece cocina canaria tradicional a precios económicos

Uno de los puntos fuertes del restaurante es la increíble relación calidad-precio que ofrece

Parrillada

Parrillada / Reseñas Google

Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria hay restaurantes que conquistan a sus clientes por su cocina casera, sus productos de calidad y su buena relación calidad-precio. Uno de ellos se llama El Cazador, un local ubicado en La Pasadilla que han visitado los creadores de contenido @descubreconc, quienes no han dudado en compartir la experiencia y recomendárselo a todos sus seguidores.

"¿Conocías esta joya escondida en Gran Canaria?", preguntan los creadores de contenido en la descripción del vídeo. Este restaurante se ha consolidado gracias a su propuesta gastronómica donde ofrecen cocina casera, familiar, elaborada con productos naturales y carnes a la brasa.

Cocina canaria y carnes a la brasa

El Cazador destaca por su cocina tradicional elaborada con productos de calidad, donde las carnes a la brasa son uno de los protagonistas de su carta. La parrillada contiene chorizo parrillero, chulea, entrecot y pollo, es una opción ideal para compartir desde 2 comensales hasta 10.

Además, en su carta también puedes encontrar opciones como fabada, croquetas de manzana, espinacas o pollo, gofio escaldado, carne de cabra en salsa o su carne de cochino frito, entre otras. Los postres caseros son imprescindibles para que los amantes del dulce pongan fin a la comida.

El restaurante ofrece un trato cercano en un ambiente acogedor y con una calidad-precio inmejorable. Sus precios y su carta lo convierten en una opción perfecta para acudir en familia, con un grupo de amigos o en familia.

Horario y ubicación

Restaurante El Cazador se encuentra en la calle de Tabefe, 16, La Pasadilla, Ingenio. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que lo han visitado.

Abre miércoles y jueves y domingo en horario de 12:00 a 18:00 horas, mientas que los viernes y sábado amplía su horario para ofrecer cenas hasta las 23:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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Si buscas una excelente relación calidad-precio, este restaurante es una parada obligatoria.

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