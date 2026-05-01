Luz verde a la ampliación del hotel Lopesan Villa del Conde de Meloneras

El sector turístico grancanario aumenta su planta alojativa. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado luz verde a la ampliación del Hotel Villa del Conde de Meloneras, un proyecto con el que la compañía turística Lopesan Hotel Group sumará 103 nuevas habitaciones y 206 camas a las 561 habitaciones con las que cuenta este establecimiento de cinco estrellas inspirado en un pueblo canario y que abrió sus puertas al público en 2004.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado -22 años después- la concesión de la licencia de construcción a la mercantil Megahotel Faro, sociedad del Grupo Lopesan, para la ejecución de este proyecto, en el que la compañía de Eustasio López invertirá 16.424.184 euros, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Marco Aurelio Pérez. Así, la ampliación del hotel Villa del Conde se llevará a cabo en una parcela anexa al edificio, que se encuentra en la calle Mar Mediterráneo de la urbanización turística de Meloneras, y que cuenta con una superficie de 15.472 metros cuadrados. Se limita la altura a dos plantas. El Consejo de Gobierno de Canarias llegó a aprobar en septiembre de 2015 la declaración de interés estratégico para este proyecto con el fin de acelerar su tramitación al acortarse a la mitad de tiempo los procedimientos administrativos.

Sector de Meloneras 2A

La concesión de este permiso permitirá que Lopesan desarrolle 103 nuevas habitaciones premium. Y llega apenas un año después de que el pasado 6 de mayo de 2025 el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobase, por unanimidad de todos los grupos políticos, el plan parcial de Meloneras 2A, que permite desbloquear más de 700 millones de euros en inversiones que llevaban estancadas más de 23 años. Estas inversiones llegarán en forma de nuevos hoteles que podrán ampliar la oferta de alojamiento en 1.800 nuevas habitaciones y 3.600 camas.

De hecho, la aprobación de esa figura urbanística posibilitará el desarrollo de esta pieza turística con hasta cinco nuevos hoteles, además de la ampliación del Villa del Conde, en parcelas que suman en su conjunto 271.487 metros cuadrados. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, llegó a calificarlo entonces como «la operación urbanística de más envergadura que este Ayuntamiento ha presenciado en las últimas décadas».

Marco Aurelio Pérez: «Mantenemos nuestra competitividad con productos turísticos de máxima calidad»

Para el alcalde Marco Aurelio Pérez, la concesión de la licencia para ampliar el Hotel Villa del Conde supone «seguir mejorando la oferta turística del municipio» ya que, señala, «con este hotel seguimos manteniendo nuestra competitividad con productos de máxima calidad».

Lopesan ya construye otro hotel de 533 habitaciones en una parcela anexa al palacio de Expomeloneras

El aumento de la capacidad del hotel Villa del Conde se suma a otro proyecto que el Grupo Lopesan ya tiene en marcha en Meloneras. Y es que en abril de 2025, en una parcela ubicada junto al Palacio de Congresos Expomeloneras, comenzó las obras para construir un hotel de 533 habitaciones y 1.200 camas, y que se erige como el primero que se construye en 14 años después de inaugurar el Baobab en octubre de 2009. La licencia para desarrollar ese complejo turístico data de 2023 y le permite levantar el establecimiento de siete plantas en una parcela de 48.276 metros cuadrados, de los cuales 34.830 metros serán para el hotel y 14.379 metros se destinarán a un área comercial, de ocio y administrativa.

Además, Lopesan invirtió recientemente 80 millones de euros para reformar y reposicionar el Hotel Costa Meloneras, inaugurado en el año 2000, lo que permitió el aumento de categoría de un cuatro estrellas superior a un cinco estrellas.