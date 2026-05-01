Medio siglo de música en Firgas: la Escuela de 'un pueblito' que forma a profesionales que imparten talento por el mundo

La Escuela Banda Juvenil de Música es patrimonio y seña de identidad para Firgas. Por sus ensayos han pasado cientos de jóvenes que han aprendido a tocar un instrumento y, muchos de ellos, han sabido labrarse un futuro profesional dentro y fuera de Canarias. Ahora cumple 50 años desde que arrancara su andadura con el primer concierto allá en 1976.

Firgas es un semillero de músicos. Cientos de jóvenes han forjado su talento en su banda, llevando ahora sus conocimientos y experiencia a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, al Conservatorio y los centros educativos, abriéndose algunos compañeros un hueco profesional como solistas e integrantes de otras bandas profesionales. Decir Firgas es asociarlo a la música.

Un secretario llegado de fuera

«Surgió por un secretario de origen alicantino que llegó al Ayuntamiento de Firgas en 1975 y tenía mucho cariño por la música, Ángel Ferry Vergel, que le propuso a la Corporación fundar una banda de música; era una persona que tenía una especial sensibilidad por la música , aunque no hubiese brillado en ella antes», recuerda Carmelo Luciano Báez, el presidente desde el año 2000 del Patronato que gestiona la entidad, arrastrado por ser socio y padre de varios componentes.

Imagen antigua de la Banda de Música, en Firgas. / LP / DLP

Los promotores comenzaron haciendo una campaña de búsqueda de niños por los colegios y poco a poco se fue formando la base de la futura agrupación. Las primeras clases de solfeo se dieron en la Vieja Fonda por el maestro Pedro Moreno. Pero falleció al poco tiempo y le sustituyó José Montesdeoca, «un alumno aventajado», que sería el primer director en sus inicios.

El 'crowdfunding' de los años 70

Además de su labor cultural, la banda también ha despertado la sensibilidad social por la música en Firgas. Tal es así, que en esos inicios se hizo una campaña para costear la compra de los instrumentos. Y resultó un éxito, ya que además de dinero en metálico, se recogieron alimentos, víveres y bebidas para un sorteo navideño. La campaña permitió recaudar 300.000 pesetas (1.803 euros), y se encargó el uniforme, basado en una sahariana y pantalón blanco con ribete rojo (los colores de la bandera de Firgas) y zapatos negros.

El 6 de junio de 1976 se presenta en público con una treintena de componentes fundadores, coincidiendo con la festividad de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud. En la plaza se tocó un repertorio en el que se incluía Bajo la doble águila, Campesino, Mirando al mar, El huésped del sevillano y Viva la juventud.

De Yago a Germán

El grupo ha vivido muchos movimientos, ocasionados también por los vaivenes de muchos de sus componentes por estudios. Ahora muchos de ellos se han labrado una carrera profesional, en su diversidad de instrumentos musicales, desde el fagot, la trompeta y el tambor, pasando por el trombón, el saxo, la percusión o el clarinete, sin dejar de lado la propia dirección musical.

El año 1982 se recuerda histórico. Por un lado, por la participación de la banda en la recuperación de la Traída del Palo y la Subida de la Bandera de San Roque, con un concierto junto a la Banda de Guía, «dando caché y esplendor a tal efemérides». Y, por otro, el inicio de los Encuentros de Bandas de Música de Santa Cecilia, en noviembre.

En estos momentos cuenta con 40 componentes activos. El más pequeño es Yago, de 11 años (percusión), y el más veterano es Germán, de 57, que empezó en el Patronato con 11 años y fue su director. Actualmente es tuba solista de la Filarmónica de Gran Canaria.

Un momento del concierto. / LP / DLP

Entre sus hitos está la presencia de cinco de sus jóvenes en un mismo concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus y el hecho de haber contado con profesionales por todo el mundo, desde Europa a Sudamérica, y de Estados Unidos a Japón. «Ese es el nivel que han alcanzado las personas iniciadas en una ‘bandita’ de pueblo que han logrado cotas muy altas traspasando fronteras..., convirtiéndose en nuestros embajadores», recordaba Carmelo Luciano en el pregón de las Fiestas Patronales de San Roque el 5 de agosto de 2016.

12 años bajo la batuta de Francisco Navarro

El grupo ha contado con la batuta de 14 directores en estas cinco décadas. En septiembre cumplirá 12 años Francisco Navarro, aunque lleva mucho más tiempo ligado a este grupo, ya que se apuntó para dar las primeras notas a los diez años como alumno del Patronato Escuela.

A pesar de la competencia del fútbol y de otras modalidades deportivas y culturales dentro de la chiquillería de estos días, la banda sigue siendo un manantial de músicos.

Y sigue contando con muchos aficionados que nacieron, se criaron y pese al tiempo transcurrido siguen poniendo sus notas en este grupo. Este es el caso de Antonio ‘Toni’ Sosa, que se apuntó allá por el año 1988 porque su padre había sido fundador del Patronato y su hermano había dejado aparcado el instrumento en un rincón de la casa, que luego él desempolvaría para volver a hacerlo sonar en el local de ensayo. Y hasta ahora. Como también es el caso de otra de las históricas, Beatriz Santana, que se incorporó a instancias de sus padres. Ahora está con sus dos hijos y un sobrino.

Nuevo edificio

El pasado fin de semana sus componentes dieron su primer concierto del año coincidiendo con el 31º aniversario de la Casa de la Cultura de la localidad, que fue inaugurada en 1995. El Patronato ansía que se acabe la rehabilitación de la futura Casa Museo de la Música de Firgas, en el antiguo colegio del casco del municipio, que dará cabida a la Banda Juvenil y la Coral. Este inmueble albergará salas de ensayo, de música colectiva y expositivos, para la divulgación de la cultura musical de la Villa.

Noticias relacionadas

A Carmelo Luciano le acompaña en la directa el vicepresidente Pedro Juan Cerpa, el secretario Luis Miguel Cardona, el tesorero Lucas González (músico-trombón), y los vocales Ángel Gómez; Arisay Medina (componente de la banda-clarinete); Érica Hernández (clarinete).; Hugo Báez (trompa); Irene Martín (saxofón); Kilian Chirino (saxofón) y Alexis Henríquez (alcalde y representante del ayuntamiento).