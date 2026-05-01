Planes para el puente del trabajador en Gran Canaria: cosas que hacer el fin de semana

Gran Canaria afronta el puente del Día del Trabajador de mayo con una amplia programación repartida por distintos municipios de la Isla. Desde el viernes 1 de abril y hasta el domingo 3 de mayo, la agenda combina planes culturales, verbenas y romerías, conciertos, planes familiares, mercados y citas gastronómicas que invitan a disfrutar durante el fin de semana largo.

Las Palmas de Gran Canaria

La capital concentra buena parte de la actividad cultural del puente. El viernes 1 y el sábado 2 de mayo en el Pérez Galdós con ‘Música para Hitler’, una obra inspirada en la figura de Pau Casals. Además, el Auditorio Alfredo Kraus recibirá el viernes a Bebe, dentro de la gira del 20.º aniversario de Pafuera telarañas.

También se celebra el último tramo del 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que concluirá el domingo 3 de mayo con proyecciones, encuentros y actividades vinculadas al sector audiovisual. Las entradas se pueden encontrar online y en taquilla del Cine Yelmo Arenas. El precio es de 4,50 euros para la entrada individual y 12 euros para el bono de cuatro películas.

Información sobre la adquisición de entradas del cine Yelmo Las Arenas. / LP/DLP

San Bartolomé de Tirajana

El sur de la isla también contará con varias propuestas durante el puente. En Holidayworld Maspalomas, harán una Feria de Abril celebrando la conocida Noche del Pescaito andaluza con música, talleres de flamenco y actividades durante el viernes y el sábado. Además, el domingo 3 de mayo, Perchel Beach Club, en El Pajar, será la clausura del Gran Canaria Jazz Day, con una actuación musical al atardecer.

Cartel de la Feria de Abril del Holiday World Maspalomas. / LP/DLP

Telde

El municipio de Telde celebra durante estos días las fiestas del barrio de El Calero, con una programación pensada para vecinos y visitantes. El viernes habrá actividades infantiles y una fiesta Holi, mientras que el sábado se celebrará la romería ofrenda, seguida de actuaciones musicales y ambiente popular. Puedes consultar el programa completo a continuación.

Programa de las fiestas de El Calero 2026. / LP/DLP

Agaete

Con motivo del Día de la Madre, Agaete se suma con un mercado especial. La cita tendrá lugar el sábado 2 de mayo en la Plaza de la Constitución, donde se reunirán puestos de artesanía, comercio local y productos de la zona.

Mercado del Día de la Madre 2026 en Agaete. / LP/DLP

Santa Lucía de Tirajana

Si tienes ganas de romería este fin de semana se celebra en el Doctoral, en Vecindario, celebrará sus fiestas con una de las citas más esperadas del fin de semana: la romería ofrenda a San Pedro Mártir del sábado 2 de mayo. La jornada se completará por la noche con verbena de Paco Guedes y Leyenda Joven.

Santa María de Guía

En Montaña Alta de Guía de 10:00 a 14:00 h, estará la tradicional Fiesta del Queso. El acto contará con gastronomía tradicional y artesanía, apertura de la Casa del Queso, folclore, homenajes y entrega de premios de la XXVII Cata Insular de Quesos.

Fiesta del Queso de Montaña Alta, Guía. / LP/DLP

Valsequillo

El municipio de Valsequillo vivirá también un fin de semana festivo con las fiestas de Luis Verde. Habrá carreras de caballos, cochino asado, baile de taifas al que se recomienda asistir con el traje típico, verbena y fuegos artificiales. A continuación el programa con todos los actos detallados:

Programa de fiestas de Luis Verde, Valsequillo. / LP/DLP

Aldea de San Nicolás

La Aldea tendrá los días 2 y 3 de mayo una programación especial con motivo del Día de La Madre que combina actividades culturales y un acto institucional. El sábado 2 de mayo se centrará en la celebración del mercadillo municipal en la Zona Comercial Abierta, en horario de 10:00 a 14:00 horas, donde se desarrollarán diferentes actividades dirigidas a todos los públicos. El domingo 3 de mayo con un acto conmemorativo en la Plaza del Monumento a las Madres, a partir de las 12:00 horas, que incluirá una ofrenda floral, la lectura de un poema y la actuación de Giselle Ramos Rodríguez.

Día de las Madres 2026 en la Aldea de San Nicolás. / LP/DLP

Este fin de semana nos trae mucha variedad de propuestas para tener un puente marcado por la cultura, la música, la tradición y la gastronomía, con actividades repartidas entre la capital, el norte, el sur y las medianías de la isla.