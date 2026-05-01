Vía libre a la renovación del Paseo de Costa Canaria por 1,7 millones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tiraja ha otorgado el pasado jueves la licencia urbanística al Consorcio de Maspalomas para ejecutar el proyecto de remodelación integral del Paseo Costa Canaria, el tramo entre el Centro Comercial Parque Tropical, en Playa del Inglés, y el Hotel Beach Club, en San Agustín, con una inversión de 1,7 millones de euros.

El tramo objeto de esta acondicionamiento incluye también el paseo que bordea la Playa del Cochino y el trayecto comprendido entre la Playa de Las Burras y San Agustín. Según la memoria técnica, el objetivo principal es la reforma de un tramo parcial del paseo que actualmente presenta signos de deterioro. Entre las obras más destacadas figura la renovación completa de pavimentos, utilizando materiales de alta durabilidad.

Asimismo, se procederá a la reparación y sustitución de las barandillas y elementos de protección que se encuentran oxidados o dañados por el ambiente marino. El mobiliario urbano, como bancos, papeleras y pérgolas, también será renovado para unificar la estética de la zona turística. En cuanto a la seguridad nocturna, se ha previsto una mejora sustancial del alumbrado público basada en un estudio luminotécnico específico para garantizar una visibilidad óptima y eficiencia energética.

Otro aspecto de la intervención es la sustitución de infraestructuras básicas que pasan bajo el paseo. El proyecto contempla la renovación de dos tramos de tuberías de abastecimiento general de agua en la zona turística, con diámetros de 500 mm y 200 mm, lo que evitará averías futuras y mejorará el servicio en la zona.

Inversión total

La inversión total de la obra asciende a 1,7 millones euros (incluyendo el 7% de IGIC), partiendo de un presupuesto de ejecución material de 1,3 millones de euros. El cronograma de trabajo estima un plazo de ejecución de siete meses, tiempo durante el cual se coordinarán las demoliciones, movimientos de tierra y la instalación de los nuevos servicios afectados.

Dada la ubicación estratégica de la obra, el proyecto ha requerido una tramitación compleja que incluye la disponibilidad de terrenos y la adecuación a la legalidad ambiental y urbanística. Al situarse parcialmente sobre servidumbre de tránsito y dominio público marítimo-terrestre, la licencia otorgada queda condicionada a la obtención de las autorizaciones sectoriales definitivas de la Dirección General de Costas.

Con esta intervención, el Consorcio Maspalomas Gran Canaria busca no solo mejorar la experiencia del visitante, sino también garantizar la accesibilidad y seguridad del paseo. Los trabajos, que se dividirán en varios tramos para minimizar el impacto en la actividad comercial y el uso ciudadano, suponen un paso decisivo en la estrategia de renovación de las infraestructuras turísticas de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.

Avance fundamental

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha destacado que esta intervención representa un avance fundamental tras una prolongada espera por la autorización sectorial de Costas. Pérez subrayó que, con el otorgamiento de la licencia, el Ayuntamiento da "un paso más" en la necesaria actualización de una infraestructura que se ha visto demorada debido a los "largos trámites burocráticos" que ralentizan el ritmo de las mejoras que el paseo requiere con urgencia.

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Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, aseguró que la licencia confirma que la renovación de las infraestructuras turísticas es una "prioridad clara" para reforzar la competitividad del municipio. Marichal defendió un modelo de destino que no busque el crecimiento en volumen, sino que se centre en mejorar la calidad, modernizar los espacios y elevar la experiencia de residentes y visitantes. Según el edil, el camino para consolidar el futuro de Maspalomas como referente internacional pasa por impulsar la sostenibilidad y la identidad, facilitando la inversión mediante la agilización de los trámites urbanísticos.