Santa Brígida se convierte en un gran lienzo con su III Concurso de Pintura Rápida

Santa Brígida volverá a convertirse en un gran lienzo el próximo sábado, 16 de mayo, con la celebración del III Concurso de Pintura Rápida Santa Brígida es un cuadro, una iniciativa organizada por la Asociación Sociocultural Drago de Sataute dentro de los actos conmemorativos de su XX aniversario.

El certamen propone a los participantes el reto de captar, en apenas unas horas, la esencia del municipio. Las calles del casco, sus rincones con historia, la arquitectura tradicional y los elementos etnográficos de la Villa servirán de inspiración para las obras, que deberán realizarse in situ durante la jornada.

La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 16 años. Los menores de esa edad también podrán participar, siempre que presenten una autorización firmada por su tutor legal. Las bases del concurso ya están disponibles para su consulta, mientras que las inscripciones deberán formalizarse exclusivamente de manera online entre el 1 y el 15 de mayo, a través del formulario oficial habilitado por la organización.

Horarios

La jornada comenzará a las 09:30 horas en la sede de la asociación, ubicada en la calle Gonzalo Medina, 7, donde se realizará el registro de participantes y el sellado de los lienzos. A las 10:00 horas dará comienzo oficialmente la creación artística en distintos puntos del casco urbano. A partir de las 11:30 horas, el jurado iniciará un recorrido por las zonas de trabajo para valorar el proceso creativo de los participantes.

Todas las obras deberán estar finalizadas y expuestas en la Plaza de la Iglesia a las 17:00 horas, donde podrán ser contempladas por el público. El fallo del jurado y la entrega de premios tendrán lugar a las 18:30 horas.

El concurso contará con una dotación económica de 1.000 euros repartidos en tres premios: 500 euros para el primer premio, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.