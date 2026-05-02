«Ahora tira más la agricultura, la ganadería es más sacrificada»

Francisco Díaz (1957) es uno de los veteranos del sector primario en Gran Canaria, y sigue activo en el Cortijo de Las Hoyas de Fontanales (Moya). Es agricultor, ganadero y quesero, dentro de la denominación de origen de flor de Guía.

¿Cuántos animales tiene?

Ahora mismo unos 210, entre ovejas y recrías. Y más bien para consumo propio me queda una vaca, una novilla y un becerro.

¿Y cuántos quesos saca?

Se estarán haciendo de 8 a 10 quesos diarios.

Miles de kilos de papas

¿Está dentro de la denominación de origen del queso flor de Guía?

Sí, de las tres: flor, media flor y Guía. Llevo un año de alta con la denominación de origen porque falta gente, pero en realidad siempre he estado en comunicación con ella.

«Este año no hemos podido plantar papas por tanta lluvia que ha caído, y trae muchas más plagas» Francisco Díaz

¿Vende en el mercado local y ferias?

Se vende mucho en la casa, de gente que pasa y para a comprar. Después tienes restaurantes y supermercados. Pero claro, también soy agricultor. Aunque este año no planté papas porque llovió mucho. Mi familia siempre ha plantado mucha papa. Llegamos a coger 120.000 kilos.

¿Con la lluvia estaba muy enfangado para plantar?

Y porque se adelanta mucho para el verano, hay mucho bicho y lleva mucho veneno, y mucha agua también para sacarlo. La dejé para el millo del ganado. Ahora lo planto todo de millo. Yo siembro más de 1.000 kilos de semilla al año para el ganado.

Invierno lluvioso

¿Y no las lleva a pastar por el campo?

No, no, nunca.

¿Y este año con las lluvias que hay mucha hierba tampoco?

No, menos, porque hay más comida aquí abajo. En mis alrededores no hay ni animales. Me dieron los terrenos para que yo los siembre, y haga lo que quiera para que no se les llene de zarza y maleza, y para hacer cortafuegos.

Francisco, con un queso artesano. / LP / DLP

¿Está dentro del plan del Cabildo de las ‘ovejas bombero’?

No, no. No ha llegado todavía. Lo hago por mi cuenta, en terrenos privados, que es limpieza también.

¿Sin subvención?

No, no, no. Yo no recibo como lo de hacer trashumancia. Yo lo hago por agroambiental.

¿Lo hace por Fontanales y los alrededores?

Entre Fontanales y el cortejo mío hay un kilómetro. Lo hago todo eso.

¿Me decía que con el queso se vendía todo?

Sí, sí, sí, el que se hace se vende.

Madrugar con las vacas

¿Cómo ve el relevo generacional?

Mal. Sí, porque eso hay que empezar de abajo para arriba. Por mucha escuela de pastores que haya. Hablando con uno de los chicos que estaba le pregunté que cuántos quedaban de los que empezaron. Y me dice: dos. Yo he ido a la península a un encuentro de pastores en Barcelona.

"El fuego afectó a zonas donde había maleza, pero después no te dejan ni hacer un establo de animales" Francisco Díaz

¿Ahora mismo qué está mejor, la agricultura o la ganadería?

Tira más la gente por la agricultura porque va, trabaja y se marcha. Pueden coger libre y lo que sea, pero la ganadería, es el día a día. Es muy sacrificado, claro. Porque hay que ordeñar los animales y hay que dar de comer. Yo las saco dos veces al día a comer y ordeñarlas. Es sacrificado.

¿A qué hora se levanta?

No madrugamos mucho. A las seis y media, siete, porque sobre las diez ordeñamos. Antes, cuando no había tanques de frío, sí había que madrugar cuando teníamos muchas vacas y había que echar la leche al día. Se la llevaban ‘calentita’. Con los tanques ya fue un descanso, porque venían cada dos días, o se llevaban la que estaba en la cuba.

¿Qué es lo que habría que hacer para que salga más gente, porque el queso es un producto que se vende casi solo? ¿Por qué no hay tanto quesero artesano?

Empezando, porque el sueldo es pequeño. Y después nadie quiere estar atado a los animales y a todo. Tiene que gustarte, porque yo no he hecho otra cosa. Yo tenía cinco o seis años y estaba detrás de mi padre con un ‘puñillo’ de ovejas en los caminos y por ahí, y con algún ‘rastrojillo’ y eso. Si no estás a gusto en lo que estás haciendo...

¿Y usted ha estado a gusto?

Siempre lo he estado. Ahora mismo tengo 69 años.

¿No se jubila?

Estoy jubilado en activo. Para poder seguir, porque si no.

El pasado fue más duro

¿Hay alguien que seguirá con sus animales?

Hay una sobrina que lleva 8 o 10 años trabajando con nosotros. Y lo dudo. No es que ella me lo haya dicho, sino por el trabajo que da. Y luego uno se pegó todo lo más duro, que era hacerlo todo a mano. Hoy se plantan ya un llano de papas con tres personas en un rato, con una plantadora. Pero ya no hay quien recoja papas tampoco de la tierra. La gente nueva no, qué va.

¿Cuántas cabezas de ganado llegó a tener?

Antes llegamos a tener unas 40 vacas. Pero cuando más ovejas he tenido ha sido ahora, al quitar vacas.

¿Y al haber ahora más hierbas eso es bueno o malo para usted?

Para el ganado es bueno, pero es malo para el monte por el fuego. Es una bomba. Y la otra vez ya lo sufrimos. El fuego rodeó todo.

Y gracias que estaba el ganado, que había limpiado esa zona, ¿no?

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No bajó de carretera abajo. Después del fuego veías tú dónde estaba limpio y dónde no estaba. Donde había maleza estaba lleno de las cenizas. Es fácil de identificar. Y después hay sitios que no te dejan hacer una cacería, ni te dejan hacer un establo para los animales. Son un montón de cosas, no es solo que no haya relevo, sino que te ponen muchos problemas.