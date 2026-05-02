Donut, el Gran Danés con cáncer en Canarias que lucha por vivir: Patricia pide ayuda urgente para operarlo

La historia de Donut, un Gran Danés de Las Palmas de Gran Canaria, ha generado una fuerte reacción en redes sociales después de que su familia hiciera público el diagnóstico que ha cambiado por completo su vida. El perro padece un tumor óseo agresivo en la pata delantera derecha, una enfermedad que obliga a tomar decisiones rápidas y difíciles para intentar preservar su bienestar.

Su dueña, Patricia Ruiz, ha iniciado una campaña de recaudación en GoFundMe con un objetivo claro: reunir el dinero necesario para que Donut pueda someterse a una cirugía reconstructiva con implante, una intervención compleja que, según explica la familia, podría alargar su vida y ofrecerle una mejor calidad de vida.

El caso ha conmovido especialmente por las características del animal. Donut no es un perro pequeño ni mediano. Es un Gran Danés, una raza de gran envergadura, peso elevado y una estructura corporal que hace que cualquier problema en las extremidades tenga un impacto muy importante en su movilidad diaria.

En un primer momento, las opciones planteadas fueron especialmente duras: amputar la extremidad afectada o no intervenir y dejar que la enfermedad siguiera su curso. Sin embargo, la amputación no siempre es una solución sencilla en perros de gran tamaño. En animales como Donut, el peso corporal y la distribución de la carga pueden dificultar la adaptación a tres patas, especialmente si existen otros factores físicos o de salud.

Por ese motivo, los especialistas han planteado una tercera alternativa: retirar la parte del hueso afectada por el tumor y sustituirla por una pieza ortopédica. Este tipo de cirugía de preservación del miembro se contempla en determinados casos de osteosarcoma u otros tumores óseos, y suele ir acompañada de tratamientos complementarios como la quimioterapia, según literatura veterinaria especializada.

La intervención, no obstante, tiene un coste elevado. La operación ronda los 3.000 euros, una cantidad a la que Patricia y su familia no pueden hacer frente en solitario. A esa cifra hay que añadir otros gastos asociados: radiografías de control, revisiones veterinarias, pruebas diagnósticas, medicación y el tratamiento oncológico posterior.

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El objetivo de la campaña es, por tanto, cubrir una parte esencial del proceso médico que Donut necesita para tener una oportunidad. La familia insiste en que no se trata solo de una operación, sino de un camino completo que incluye seguimiento veterinario y controles para valorar la evolución del cáncer.