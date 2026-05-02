Francisco Cruz, jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Doctor Negrín: «Necesitamos contar con otro robot Da Vinci»

¿Qué papel desempeña este servicio dentro del hospital y qué lo diferencia de los que hay en otros centros?

Es un servicio bastante crucial. Probablemente, sea el que atiende a un mayor número de población junto con los servicios de Traumatología y Medicina Interna. Además, destacamos porque somos de los pocos que cuentan, a nivel nacional, con la acreditación Aenor. También tenemos unidades acreditadas por diferentes sociedades científicas, tanto en cirugía de la obesidad como en cirugía coloproctológica y de urgencias. Básicamente, lo que nos diferencia es que en este hospital llevamos a cabo cualquier tipo de procedimiento de nuestra especialidad. Lo cierto es que nuestra cartera de servicios es muy extensa y abarcamos todo tipo de cirugías, desde la abierta, hasta la laparoscópica y la robótica.

En este espacio se llevaron a cabo 3.222 intervenciones en 2025. ¿Cómo gestionan la presión asistencial sin comprometer la calidad?

Intentamos mantener un orden estricto en las listas de espera, siguiendo un orden de inclusión y dando prioridad a los pacientes con procesos oncológicos, cuya demora media no debe superar los 30 días por acuerdo con la Dirección. Además, optimizamos los recursos disponibles, especialmente los quirófanos y las camas. También, el Servicio Canario de la Salud ha gestionado una serie de quirófanos extras en turnos de tarde, lo que nos permite aliviar las listas de espera. Aun así, nuestras listas no son de las más largas del Archipiélago.

El servicio es referente en cirugía mínimamente invasiva. ¿Cómo han evolucionado estas técnicas a lo largo del tiempo?

La implementación de la cirugía mínimamente invasiva no solo concede un toque de calidad, sino que es clave para estar a la vanguardia. Hoy en día, un hospital que no la maneje está desfasado. Nosotros trabajamos tanto con laparoscopia como con cirugía robótica, que son los dos tipos de cirugía mínimamente invasiva que tenemos. Esto nos concede la capacidad de ofertar cualquier procedimiento dentro de la cartera de servicios de nuestra especialidad. De hecho, hacemos cirugías de esófago, páncreas, recto y otras operaciones complejas. Ahora bien, es cierto que necesitamos contar con un robot más. Solo disponemos de un robot Da Vinci que compartimos con el servicio de Urología, pero la corriente futura será realizar cirugías robóticas de forma rutinaria. Aquellos hospitales que destaquen más en este tipo de intervenciones serán los que tendrán un mayor estándar de calidad.

La cirugía robótica con el sistema Da Vinci está cada vez más presente. ¿Qué ventajas aporta frente a la cirugía convencional?

En realidad, se podría comparar también con la cirugía laparoscópica. Nuestro hospital apuesta por las técnicas mínimamente invasivas en la inmensa mayoría de los procedimientos. La robótica permite una mayor exactitud y control durante la intervención y, aunque las incisiones son similares a la laparoscópica, mejora la precisión, reduce posibles daños y acorta los tiempos de recuperación. Creo que dentro de unos años, la robótica estará muy por encima de la laparoscópica, pero lo que frena esto son los costes, ya que es más cara. Además, hay que tener en cuenta que el robot está en desarrollo. Por tanto, lo que conocemos hoy sobre este recurso, probablemente no será lo mismo dentro de cinco años. Habrá un cambio exponencial con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues cada vez tiene más conocimiento sobre cómo operamos.

«La implementación de la cirugía mínimamente invasiva es clave para estar a la vanguardia»

¿Cómo deciden qué pacientes son candidatos a la cirugía robótica o a la laparoscópica?

Si hubiera más robots, todos los pacientes podrían operarse a través del sistema Da Vinci. Ahora mismo, lo aplicamos para los casos más difíciles y que consideramos que pueden tener un mayor beneficio.

Como ha comentado, el servicio cuenta con unidades acreditadas. ¿Cómo influyen estos reconocimientos en los resultados clínicos?

Sin duda, influyen de una manera muy importante. Tenemos seis unidades dentro del servicio de Cirugía General: hepatobiliopancreática, esofagogástrica y de la obesidad, patología de mama, coloproctológica, cirugía mayor ambulatoria y de urgencias. Como dije anteriormente, tres de ellas cuentan con acreditaciones a nivel nacional. También, tengo que decir que hemos sido parte activa en la creación del código Trauma, que permite activar una alerta inmediata para atender de forma urgente a los pacientes graves.

Ahora mismo, ¿cuáles son los casos más complejos que abordan?

Principalmente, los pacientes oncológicos avanzados, como los que padecen cuadros de carcinomatosis. Tenemos comités multidisciplinares para cada una de las patologías oncológicas, que se reúnen semanalmente para decidir el mejor tratamiento en cada caso. El número de pacientes oncológicos está aumentando y uno de los motivos principales puede ser el incremento de la esperanza de vida.

¿Ha aumentado la demanda de la cirugía bariátrica?

Sí. Vivimos en una sociedad en la que existe un índice muy alto de obesidad. Trabajamos en coordinación con el servicio de Endocrinología y, siguiendo el programa del Servicio Canario de la Salud, los pacientes son evaluados según criterios endocrinos y psicológicos antes de entrar en la lista de espera.

¿Cómo trasladan la investigación que se realiza en el hospital a la práctica quirúrgica diaria?

Participamos en ensayos clínicos de forma directa. Recientemente, hemos formado parte de un estudio sobre cáncer de páncreas, que ha permitido confirmar que en ciertos pacientes es mejor administrar quimioterapia antes de la cirugía. Estamos incluidos en más estudios y, aunque algunos pueden arrojar resultados de forma más precoz, en otros casos es necesario esperar más tiempo. No hay que olvidar que hasta que no demuestren eficacia o eficiencia no podemos emplearlos. Sin embargo, el hecho de formar parte de un ensayo clínico permite emprender acciones que, aunque no estén protocolizadas, sabemos que son lo mejor para los pacientes.

¿Qué peso tiene la docencia en el área?

Es muy importante. Contamos con dos residentes por año y, también, todos los que tienen especialidades quirúrgicas rotan en nuestro servicio. Además, acogemos a los estudiantes de grado y de Erasmus. A diario realizamos actividades docentes que incluyen sesiones bibliográficas, de morbimortalidad y otras generales en las que todo el hospital atiende un caso que presenta un residente. Por otro lado, participamos en publicaciones y comunicaciones a nivel nacional e internacional.

De cara al futuro, ¿qué innovaciones cree que marcarán la cirugía general y digestiva?

Sobre todo, la mejora de las técnicas de imagen, la integración de las mismas con la inteligencia artificial y el desarrollo de la cirugía robótica. Ya utilizamos herramientas que permiten planificar operaciones con gran precisión antes de entrar en quirófano y todo apunta a una evolución muy rápida en estos campos.

¿La inteligencia artificial será clave en ese avance?

Sin duda. Esta tecnología permite analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la toma de decisiones. La evolución es muy rápida, y los hospitales que no inviertan en esto pueden quedarse atrás.