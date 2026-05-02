Las lluvias del invierno en Gran Canaria aumentan la superficie de la isla en riesgo de incendio forestal

La superficie de Gran Canaria en riesgo de incendio forestal aumentará este próximo verano porque las lluvias del invierno han hecho crecer la vegetación hasta cotas más bajas de lo habitual, por lo que el manto verde que cubre actualmente casi toda la Isla se convertirá a partir de julio en pastizales secos de fácil y rápida combustión.

Ante ello, se prevé reforzar el dispositivo de la campaña contra el fuego de 2026, según adelanta Federico Grillo, director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, quien considera que será un verano complicado si se encadenan las olas de calor de los últimos años. La clave, a su juicio, es que llueva algo hasta el mes de junio, para que la vegetación se mantenga hidratada y se retrase la desecación.

Gran Canaria es uno de los territorios españoles más afectados por el fuego en este siglo XXI, con nueve grandes incendios forestales (GIF) desde el año 2004, y eso ha obligado a las administraciones a profesionalizar cada vez más los equipos de extinción, con un aumento notable de personal y medios aéreos respecto a décadas anteriores.

Además, se han impulsado medidas como la protección de las viviendas situadas en entornos rurales, las quemas prescritas por agentes de Medio Ambiente durante el invierno, la creación de paisajes mosaico en la interfaz urbano-forestal o acuerdos con los agricultores y ganaderos para utilizar a sus animales en la limpieza de los montes, las denominadas ovejas bombero.

El peligro de incendio será mayor si no llueve en el mes de junio y luego se encadenan varias olas de calor

De cara a la campaña de este año, cerca de una veintena de aparatos podrían ser movilizados en un gran incendio forestal, tanto en Gran Canaria como en cualquier otra isla del Archipiélago, entre helicópteros de la Comunidad Autónoma (8), el Estado (4) y los cabildos de Gran Canaria (2) y Tenerife (2), además de un avión anfibio con base en La Gomera.

Hidroaviones

En siniestros más graves, se puede recurrir a los hidroaviones de la Península. De hecho, dos aparatos Canadair CL-215T pertenecientes al 43 Grupo del Ejército del Aire, de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, se desplazaron a las Islas el pasado mes de marzo para realizar prácticas de recogida de agua en los puertos capitalinos.

Los nueve GIF de Gran Canaria en este siglo fueron intencionados o causados por negligencias humanas, según recuerda el jefe de Emergencias del Cabildo. Y casi todos los incendios se agravaron por dos circunstancias.

El operativo podrá disponer de hasta 18 helicópteros y en caso necesario de los hidroaviones del Estado

La primera, al coincidir con olas de calor, cada vez más frecuentes en el Archipiélago por el cambio climático. Eso no solo acelera las llamas, sino que merma la capacidad del personal de extinción por el agotamiento que supone trabajar a temperaturas ambiente cercanas a los 40 grados.

Tres hidroaviones recogen agua en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria durante el gran incendio de Valleseco de 2019. / Ángel Medina/Efe

El otro motivo que explica la proliferación de estos grandes incendios es el abandono del campo a partir de la década de 1970, con la consiguiente carga de material vegetal en terrenos que antes se dedicaban a la agricultura y el pastoreo. Y esa es precisamente la mayor preocupación en este verano de 2026, pues Gran Canaria ha tenido uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años, hasta el punto de que todos los embalses se llenaron tras el paso de la borrasca Therese, con la excepción de las presas de Chira y Soria.

El manto verde que cubre ahora la superficie de Gran Canaria se convertirá en matorral amarillo en el verano

Sin embargo, el manto verde que ahora observan extasiados los residentes y turistas por toda Gran Canaria se transformará en amarillo a partir de junio. En los meses siguientes, esa hierba seca será el peor combustible en caso de que se inicie un fuego en zonas bajas o de medianías, pues corre más rápido que los bomberos y en caso de penetrar en los bosques de pinares de las cumbres impedirá a los equipos de extinción enfrentarse a las grandes llamas.

En Gran Canaria solo hubo conatos en los años 2024 y 2025, que se sofocaron con rapidez al no existir tanta carga vegetal por los incendios previos y sequía de los anteriores inviernos. Por contra, el riesgo aumenta este verano porque una gran parte de la superficie de la isla está cubierta de pastos.

Masas de hierba

Grillo detalla que el crecimiento de grandes masas de la hierba ha llegado hasta cerca de la costa. Así lo explica: «digamos que dentro de la isla hay otra isla, que es la que arde; los pastizales suelen empezar a los 400 metros sobre el nivel del mar en el zona sur de la Isla y entre los 150 y 200 metros en el norte, pero este año esa isla interior que se puede quemar ha bajado bastante, hasta los 100 metros en algunos terrenos de los municipios sureños, por lo que habrá muchas más hectáreas a cubrir».

Los incendios de pastos, subraya, son muy ligeros, pero también muy rápidos. «Es lo que llamamos -especifica Grillo- el modelo 0/1, porque hay años que no arde y es cero, como una pista de hormigón, y hay años de lluvia y arde el pastizal; eso mismo va a pasar en Fuerteventura y en Lanzarote, pues cuando ese pasto se seque no sería nada raro que haya incendios, fáciles de apagar porque no son muy intensos, pero que sí provocan daños enormes un escasos minutos».

Los pastizales han bajado hasta los 100 metros sobre el nivel del mar y eso obliga a vigilar más hectáreas

Por tanto, el matorral será este año otro factor a tener en cuenta en casi toda la superficie de Gran Canaria, pues en las zonas altas hay mucha vegetación y va a contribuir a fuegos de mayor intensidad. Según Grillo, el nivel de riesgo va a depender en gran medida de que se mantengan las precipitaciones hasta la entrada del verano. Las lluvias de junio son las mejores porque retrasan la sequedad.

«Cuando agosta se seca la Isla, vienen las olas de calor y se queda todo amarillo; la parte verde, aunque la veamos de ese color, se deshidrata, pero si llueve un poco en junio se hidrata y hace de freno para el fuego, arden las cosas que están secas, pero no las verdes», recalca.

Tras la beneficiosa meteorología del pasado invierno, culminada con las intensas lluvias de la borrasca Therese, «ahora mismo hay mucho verde y poco amarillo, pero la vegetación se empieza a deshidratar y a finales de mayo ya habrá pasto seco en las partes bajas y esa sequedad irá subiendo hasta las medianías del norte», comenta el jefe de Emergencias, quien insiste en que el operativo contra incendios también «va a depender de esas lluvias tardías, que son las que retrasan todo».

Lluvias en junio

«Esas hierbas se van a secar sí o sí, pero podemos mantenerlas a raya si hay precipitaciones cada cierto tiempo, lo ideal para que no se originen incendios es que haya pequeñas lluvias cada semana; en el norte es más fácil ver brumas durante todo el año y por eso hay menos riesgo», subraya.

Grandes incendios en Gran Canaria durante este siglo en un gráfico elaborado por el Cabildo / Cabildo de Gran Canaria

Por último, Grillo sostiene que las olas de calor del verano son las que realmente ponen en riesgo los montes canarios, pues si se registran muchas seguidas se incrementa la sequedad de la vegetación. Por tanto, en función de esas olas de calor se intervendrá con más detalle a la hora de cerrar accesos a las zonas de mayor riesgo o prohibir actividades en el monte. Por ejemplo, en los últimos años se han erradicado las hogueras o el lanzamiento de fuegos artificiales durante las fiestas de los pueblos.

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También se han cerrado senderos en el bosque, una trampa mortal para los excursionistas en caso de un gran incendio y una pesadilla para los bomberos porque la prioridad es proteger las vidas humanas. «Actuaremos en función de como venga el verano, pero luego está el último factor, que es la gente, pues siempre está el sinvergüenza que va a hacer daño y el desaprensivo que acaba liándola y no es consciente del daño que puede hacer», añade.