Montaña Alta ya está preparada para acoger este domingo la Fiesta del Queso

El barrio de Montaña Alta ultima todos los preparativos para celebrar este domingo una nueva edición de la Fiesta del Queso, una cita con profunda raíz en este barrio de las medianías guienses, donde tuvo su origen en 1977.

Una vez más, las vecinas y los vecinos del pueblo se han volcado para que todo esté listo y poder agasajar a los numerosos visitantes que se acercarán hasta este rincón, que luce más verdoso de lo habitual gracias a las lluvias de los últimos meses. Durante todo el evento, ofrecerán degustaciones de productos tradicionales como sancocho canario, tortillas con miel, potaje de jaramagos y Queso de Guía.

La jornada contará con la participación de destacadas queserías como El Garrote, Arquegran Agüimes, Amurga y La Cazuela, Campo de Guía, Cortijo de Pavón y Quesos El Zurrón. A ello se sumará una amplia muestra de productos artesanales, entre los que se encuentran el pan de Bascamao, los Dulces de Antoñita, los mojos, mermeladas y licores de Noelia Cedrés, pan artesanal de Tenerife y productos de La Palma, además de numerosos puestos de artesanía.

La Feria de Gastronomía Tradicional y Artesanía se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas. A las 11:00 horas, el folclore tomará protagonismo con las actuaciones de Lairaga del Norte, Noroeste Guiense y Yeray Rodríguez.

A las 12:00 horas, tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada, con los homenajes y la entrega de premios. En esta edición, se reconocerá a Lela Quintana y al matrimonio formado por Ana Santiago y Kiko Reyes, vecinos del pueblo y colaboradores durante décadas de esta celebración. Asimismo, se rendirá homenaje a uno de los últimos trashumantes de Canarias, José de la Cruz Mendoza, conocido como Pepe el de Pavón, bajo el lema “Entre la Trashumancia y el Queso, una vida de tradición y legado”.

Como es tradición, durante esta jornada también se hará entrega de los premios a los ganadores de la XXVII Cata Insular de Quesos ‘Queso Flor de Guía’, celebrada el pasado domingo en el casco histórico y cuyos resultados se dieron a conocer durante la semana.

Por otro lado, la Casa del Queso abrirá sus puertas de 10:00 a 14:00 horas, acogiendo talleres de elaboración tradicional en los que los asistentes podrán crear su propio queso: a las 10:30 horas, de Queso de Guía, y a las 12:00 horas, de Queso de Flor de Guía.

Además, se celebrarán catas comentadas de quesos artesanos con armonías de productos premium AgroCanarias, galardonados en el ámbito autonómico, a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas. Durante toda la mañana, habrá venta de quesos artesanos y actividades infantiles con lana dirigidas a los más pequeños.

Desde la organización, se recomienda hacer uso del transporte público para evitar atascos. En este sentido, la compañía Guaguas Global intensificará su servicio para facilitar el acceso y permitir disfrutar de la jornada con comodidad. Así, se reforzará la línea 107 con salidas cada 15 minutos desde la estación de Gáldar, entre las 9:30 y las 12:30 horas, incluyendo paradas en la zona de estacionamiento junto al parque de El Bardo, próxima a la rotonda de La Atalaya, a las 9:45 y 10:45 horas. Para el regreso, se habilitará un servicio especial, también con una frecuencia de 15 minutos, desde Montaña Alta, entre las 12:30 y las 15:45 horas, con parada en El Bardo a las 14:45 y 15:15 horas, finalizando el recorrido en la estación de Gáldar.

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La Fiesta del Queso 2026 ha contado con la financiación del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica y con la colaboración del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno canario, Gestión del Medio Rural de Canarias, la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Santa María de Guía, Proquenor, Asoquegran, CIFP en Santa María de Guía, Spar y Global.