El PSOE de Gran Canaria recuerda a su fundador con un legado que sigue abriendo camino

El PSOE de Gran Canaria celebró este sábado su tradicional ofrenda floral bajo el busto de Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, en un acto celebrado junto a la sede sindical en la calle Primero de Mayo de la capital grancanaria. La cita reunió a militantes y representantes institucionales en un emotivo homenaje a una figura clave del movimiento obrero y del socialismo español.