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El PSOE de Gran Canaria recuerda a su fundador con un legado que sigue abriendo camino

El PSOE de Gran Canaria celebra su tradicional ofrenda floral a su fundador, Pablo Iglesias

El PSOE de Gran Canaria celebra su tradicional ofrenda floral a su fundador, Pablo Iglesias / La Provincia

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El PSOE de Gran Canaria celebró este sábado su tradicional ofrenda floral bajo el busto de Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, en un acto celebrado junto a la sede sindical en la calle Primero de Mayo de la capital grancanaria. La cita reunió a militantes y representantes institucionales en un emotivo homenaje a una figura clave del movimiento obrero y del socialismo español.

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