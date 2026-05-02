La reforma de la biblioteca de Sardina amplía la zona de lectura y de ocio

La biblioteca de Sardina del Sur, ubicada en un edificio anterior a los años 60 y que comparte inmueble con la asociación vecinal del barrio, afrontará en los próximos meses una reforma integral interior y exterior destinada a modernizar sus instalaciones, mejorar la accesibilidad y adaptar el espacio a las nuevas necesidades de lectura y estudio de la población. El proyecto, financiado a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, ya ha sido adjudicado por 422.650 euros.

Este edificio, localizado en el centro del núcleo urbano de Sardina, se asienta sobre una parcela de 707 metros cuadrados y se organiza en dos alas con usos diferenciados, la sur, destinada a la Asociación de Vecinos de Sardina del Sur, y la norte, donde se encuentra la biblioteca municipal, con acceso desde la Plaza de San Nicolás de Bari a través de una plaza privada de 167 metros cuadrados.

La actuación no solo renovará el interior de la biblioteca, sino que también intervendrá en toda esa plaza de acceso, incluyendo la parte que corresponde al inmueble colindante, con el objetivo de unificar la imagen del conjunto y crear un espacio exterior más amable.

En el entorno inmediato se sustituirá el pavimento, se renovará el mobiliario urbano y se reubicará la actual rampa de acceso interior a la sala de lectura, que pasará al exterior del edificio. Este cambio permitirá ganar superficie útil dentro de la biblioteca y mejorar el acceso adaptado, facilitando la entrada de personas con movilidad reducida y ordenando mejor los flujos de entrada y salida.

La fachada que da a la Plaza de San Nicolás de Bari, que conserva elementos decorativos originales como molduras en los huecos y un frontón de coronación en el pretil, será reparada e impermeabilizada, al igual que las fachadas que dan a las calles Policarpo Báez y Tinguaro, para eliminar humedades interiores y preservar la imagen tradicional del edificio.

En el interior, la biblioteca será prácticamente rediseñada sin alterar de forma sustancial la estructura original. Se abrirán nuevos huecos de paso en algunos muros de carga para generar una mayor sensación de apertura y continuidad espacial entre las distintas estancias. Todas las salas contarán con falsos techos que contribuirán a mejorar el confort térmico y la acústica, creando un ambiente más adecuado para la lectura y el estudio. Todo el conjunto de actuaciones persigue no solo actualizar un equipamiento cultural clave para Sardina del Sur, sino también convertirlo en un espacio más accesible, confortable y atractivo para vecinos y usuarios de todas las edades.

Noticias relacionadas

La concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Minerva Pérez, destaca el esfuerzo del área que dirige «por renovar y modernizar espacios públicos que ofrecen un importante servicio a la ciudadanía». Pérez subrayó que la reforma de la biblioteca de Sardina, «era una demanda que nos había hecho la ciudadanía, que nos pedía un cambio para este importante espacio, que está en el centro del pueblo y que merece un protagonismo especial en el entramado urbano, y al que ahora damos respuesta». La concejala también destaca que tras la reforma «seguro que este espacio cultural será más atractivo y ganará usuarios».