Santa Brígida tendrá su mayor área deportiva en el Mirador de la Villa: así será el nuevo espacio

Santa Brígida contará con un área deportiva en el Mirador de la Villa, la mayor proyectada hasta la fecha en el municipio. El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, impulsa la construcción de este nuevo equipamiento, una actuación que se desarrollará en la calle del mismo nombre y que transformará una parcela actualmente sin edificar en un gran espacio público destinado al deporte, el ocio y la convivencia vecinal. El recinto incorporará una cancha polivalente, zonas de baloncesto, un rocódromo, un área de entrenamiento funcional, pistas de bola canaria, un parque canino y una zona para la práctica de yoga o pilates.

El proyecto básico y de ejecución contempla una intervención sobre 2.146 metros cuadrados dentro de una parcela de 2.970 metros cuadrados, situada junto al centro de mayores de Santa Brígida. El nuevo espacio se organizará en tres niveles conectados entre sí mediante escaleras, con dos plataformas principales con acceso desde la calle Mirador de la Villa y una tercera zona de menor dimensión vinculada al entorno del futuro centro ocupacional. La actuación permitirá ordenar un solar actualmente vacío, en el que se prevé además conservar y trasplantar parte de la vegetación existente para integrarla en el diseño del nuevo recinto deportivo.

Bola canaria, bancos y pérgolas

En la plataforma superior se concentrará buena parte de la actividad deportiva, con una pista multideportiva que permitirá la práctica de distintas disciplinas, dos zonas de baloncesto anexas, un rocódromo instalado en el muro que linda con la zona comercial y un área de entrenamiento funcional al aire libre. Esta parte del recinto se completará con gradas de hormigón, pensadas como espacio de estancia para usuarios y acompañantes, además de pavimentos específicos de caucho para mejorar la seguridad y el uso de las instalaciones.

En el nivel intermedio se habilitarán dos pistas de bola canaria, acompañadas por una zona de bancos y una pérgola para generar sombra, además de un parque canino dividido en dos espacios diferenciados para perros pequeños y de mayor tamaño. Esta área contará con vallado, tierra compactada y elementos de agility, como túneles, plataformas, cuerdas, puente y slalom. En la plataforma inferior se reservará una zona más tranquila para actividades como yoga o pilates, con pavimento de madera, césped y vegetación arbustiva para crear un espacio integrado en el entorno.

El proyecto cuenta con financiación íntegra del Cabildo de Gran Canaria, con una inversión que asciende a 794.000 euros. La previsión municipal es que los trabajos comiencen antes del próximo mes de septiembre. El concejal responsable del área, Carlos Carrión, destacó que esta nueva infraestructura permitirá reforzar la oferta deportiva del municipio y facilitar que los vecinos puedan realizar actividad física «de forma totalmente gratuita», sin necesidad de estar federados ni inscritos en un club de baloncesto o de cualquier otra disciplina deportiva.

Además, el proyecto incorpora red de riego, sistema de evacuación de aguas pluviales y alumbrado exterior para las diferentes plataformas deportivas. Una vez iniciadas, las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de ocho meses, por lo que si empiezan en septiembre, para mayo del año 2027 ya estará el área lista.