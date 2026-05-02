SPAR Gran Canaria regala 700 lotes de productos entre sus clientes

SPAR Gran Canaria lanza una nueva campaña promocional con la entrega de 700 lotes gratuitos de productos marca SPAR, que estará disponible desde el 30 de abril al 14 de mayo en los establecimientos de la cadena en la isla. En esta edición, la compañía incrementa el valor de cada lote hasta los 40 euros, superando el de anteriores promociones y reforzando así el beneficio directo para sus clientes.

Las personas que realicen compras por un importe igual o superior a 20 euros podrán optar, de forma aleatoria, a un lote de productos SPAR con artículos de uso cotidiano, que completan la cesta de la compra y facilitan el día a día en los hogares canarios.

La participación se realizará directamente en caja a través de un sistema aleatorio que informará de forma automática al comprador si ha resultado premiado, emitiendo un segundo ticket que confirmará la obtención del lote.

Esta promoción refuerza el compromiso de la cadena con el ahorro real de los hogares canarios, ofreciendo beneficios a la comunidad mediante el acceso a productos esenciales de alta calidad, al tiempo que ofrece un incentivo directo que refuerza la fidelidad y la satisfacción del cliente.

Ahorro asegurado

SPAR Gran Canaria desarrolló en 2025 distintas acciones orientadas a generar un ahorro directo para sus clientes, como la entrega de 2.700 lotes de productos valorados en 81.000 euros, además de 25.000 euros en vales descuento y 46.000 euros en tarjetas monedero.

Estas actuaciones se complementan con los folletos quincenales con ofertas exclusivas, las promociones especiales de fruta y verdura cada miércoles y el ‘ofertón’ del último fin de semana de cada mes, iniciativas muy valoradas por los consumidores.

La compañía dispone también del programa de fidelización Mi SPAR Club, que ofrece ventajas exclusivas, cupones personalizados y un descuento permanente para familias numerosas acreditadas en cualquier establecimiento SPAR Gran Canaria de la isla.

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.