Teodoro Sosa abre las Fiestas de San Isidro con un emotivo Pregón cargado de vivencias

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, dio el pistoletazo de salida en la tarde de este viernes a las Fiestas Principales de San Isidro Labrador. Con un emotivo Pregón cargado de vivencias personales y de agradecimiento, rememorando aspectos propios de la idiosincrasia del barrio.

El acto, desarrollado en la Iglesia de San Isidro, arrancó con la Agrupación Musical Santa Cecilia y concluyó con la actuación de la Compañía Pieles, ya la Plaza de San Isidro. El primer edil, que agradeció "el honor de ser el pregonero" a la Asociación de Vecinos El Labrador y a su presidente, Gerardo Machín, hizo una declaración de amor al barrio y a su gente, recordando la huella de quienes han construido su identidad y su compromiso personal con un pueblo que, aseguró, "forma parte inseparable de mi vida.

El Pregón abrió oficialmente las celebraciones de unas Fiestas Principales de San Isidro que tiene entre sus fechas más destacadas el pregón de Santa Gema el jueves 7 de mayo, la Romería-Ofrenda el sábado 9 de mayo, el desfile de papagüevos el 14 de mayo y la tradicional Feria de Ganado el viernes 15 de mayo, día de San Isidro con la posterior procesión y batalla de flores.

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A lo largo del discurso, el pregonero recorrió sus propias vivencias ligadas al barrio, deteniéndose en recuerdos de infancia, en los rostros que han marcado su historia personal y en los espacios que forman parte del alma de San Isidro. Hubo también referencias al tejido comercial, al papel del fútbol como elemento vertebrador, a la música como expresión cultural y a las principales obras y avances que han contribuido a mejorar la vida del barrio en los últimos años.