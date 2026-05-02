Valsequillo se opone al traslado de sus carteros a Telde

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha mostrado su rechazo absoluto a la intención de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de reorganizar sus servicios en el municipio, lo que supondría trasladar la unidad de reparto al municipio de Telde y reducir la presencia física en Valsequillo a una sola persona en la oficina. El grupo de gobierno presentó ayer en el registro una moción en defensa del servicio postal público para exigir la paralización inmediata de este plan.

Para el consistorio, esta decisión no responde a una mejora estratégica, sino a un "desmantelamiento encubierto" de la calidad del servicio en un municipio con una orografía compleja y una población cercana a los 10.000 habitantes. El traslado de los carteros a Telde implicaría que parte de su jornada laboral se consuma en desplazamientos, restando tiempo efectivo al reparto en los barrios y medianías de municipio. Pero lo más importante es que, con esta reorganización, los carteros de Valsequillo podrán prestar servicios también en otros municipios, con lo cual la dedicación y la calidad del servicio se verán seriamente afectados.

Defensa de la cohesión territorial

La moción subraya que el servicio postal es un derecho ciudadano y un elemento esencial de cohesión social, especialmente para las poblaciones más alejadas de los núcleos urbanos y también para la población más envejecida, para quienes Correos es, en muchos casos, el único vínculo administrativo cercano. "Valsequillo no puede ser víctima de una 'brecha postal' que agrave el aislamiento. El Estado debe garantizar que este servicio llegue a todas las personas en condiciones de igualdad, tal y como marca la ley", defienden desde el grupo de gobierno.

El texto, firmado por los portavoces de Asamblea Valsequillera, El Cambio Necesario, Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste y la concejal no adscrita, Lucía Melián, insta al Gobierno de España a que los criterios de "rentabilidad económica" no prevalezcan sobre la obligación social de prestar el Servicio Postal Universal.

Acuerdos del Pleno

A través de esta iniciativa, se proponen al pleno del Ayuntamiento de Valsequillo los siguientes acuerdos:

Rechazo absoluto a la reducción de personal y al traslado de las unidades de reparto al municipio de Telde. Exigencia de paralización inmediata de la reorganización, garantizando la permanencia de la plantilla de carteros vinculada históricamente al municipio. Notificación del acuerdo a la Presidencia de Correos, al Ministerio de Transportes, a la Delegación del Gobierno en Canarias y a las centrales sindicales.

El grupo de gobierno concluye que defender la permanencia de Correos en Valsequillo es defender el derecho de los vecinos y vecinas a recibir un servicio público de calidad, con regularidad y continuidad, sin que los balances económicos castiguen el futuro y los derechos de las medianías de Gran Canaria.

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La moción se debatirá en el pleno ordinario de mayo y es la primera medida que adoptará el grupo de gobierno para intentar frenar la decisión de Correos. El grupo de gobierno espera obtener el apoyo unánime de todos los partidos para que la empresa pública reconsidere su decisión. En caso contrario, el grupo de gobierno adelanta que continuará defendiendo los intereses de su municipio y de sus vecinos a través de todas las vías a su alcance, incluida la movilización social.