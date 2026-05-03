Una culebra californiana aparece en el radiador de un coche en Agaete
El conductor detectó al reptil asomando desde el vehículo y avisó a emergencias
La presencia de culebras californianas en Gran Canaria vuelve a generar inquietud tras un nuevo incidente ocurrido en el municipio de Agaete. Un conductor alertó este sábado a los servicios de emergencia después de observar la cabeza de un ejemplar asomando desde la zona del radiador de su vehículo, según informó CN8 Noticias Canarias.
El hallazgo ha reactivado la preocupación ciudadana y medioambiental por la expansión de esta especie invasora, cuya presencia sigue suponiendo un reto para los programas de control en la isla.
Los vehículos, posible refugio y vía de transporte
Según la información conocida hasta el momento, la culebra podría estar utilizando los coches como refugio temporal y también como medio involuntario de desplazamiento entre diferentes municipios.
Este comportamiento convierte a los vehículos en una vía de dispersión especialmente compleja de controlar, ya que los ejemplares pueden desplazarse ocultos como polizones sin ser detectados durante trayectos largos o cortos.
La aparición en motores, bajos o zonas cálidas del coche no es extraña en reptiles que buscan cobijo, calor o espacios reducidos.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
- Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
- La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
- Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
- El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Guaguas gratuitas para la misa del Papa León XIV: estos son los municipios que facilitarán el transporte