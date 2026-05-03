Una culebra californiana aparece en el radiador de un coche en Agaete

La presencia de culebras californianas en Gran Canaria vuelve a generar inquietud tras un nuevo incidente ocurrido en el municipio de Agaete. Un conductor alertó este sábado a los servicios de emergencia después de observar la cabeza de un ejemplar asomando desde la zona del radiador de su vehículo, según informó CN8 Noticias Canarias.

El hallazgo ha reactivado la preocupación ciudadana y medioambiental por la expansión de esta especie invasora, cuya presencia sigue suponiendo un reto para los programas de control en la isla.

Los vehículos, posible refugio y vía de transporte

Según la información conocida hasta el momento, la culebra podría estar utilizando los coches como refugio temporal y también como medio involuntario de desplazamiento entre diferentes municipios.

Este comportamiento convierte a los vehículos en una vía de dispersión especialmente compleja de controlar, ya que los ejemplares pueden desplazarse ocultos como polizones sin ser detectados durante trayectos largos o cortos.

La aparición en motores, bajos o zonas cálidas del coche no es extraña en reptiles que buscan cobijo, calor o espacios reducidos.