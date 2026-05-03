Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sectas en CanariasHecher SosaLoteríasCoronación canónica de María AuxiliadoraCoche hace zigzagManuel AlcaidePaseo de Costa Canaria
instagramlinkedin

Una culebra californiana aparece en el radiador de un coche en Agaete

El conductor detectó al reptil asomando desde el vehículo y avisó a emergencias 

Culebra californiana

Culebra californiana

Bruno Betancor

Agaete

La presencia de culebras californianas en Gran Canaria vuelve a generar inquietud tras un nuevo incidente ocurrido en el municipio de Agaete. Un conductor alertó este sábado a los servicios de emergencia después de observar la cabeza de un ejemplar asomando desde la zona del radiador de su vehículo, según informó CN8 Noticias Canarias.

El hallazgo ha reactivado la preocupación ciudadana y medioambiental por la expansión de esta especie invasora, cuya presencia sigue suponiendo un reto para los programas de control en la isla.

Los vehículos, posible refugio y vía de transporte

Según la información conocida hasta el momento, la culebra podría estar utilizando los coches como refugio temporal y también como medio involuntario de desplazamiento entre diferentes municipios.

Este comportamiento convierte a los vehículos en una vía de dispersión especialmente compleja de controlar, ya que los ejemplares pueden desplazarse ocultos como polizones sin ser detectados durante trayectos largos o cortos.

Noticias relacionadas y más

La aparición en motores, bajos o zonas cálidas del coche no es extraña en reptiles que buscan cobijo, calor o espacios reducidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
  2. Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
  3. Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
  4. La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
  5. Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
  6. El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
  7. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
  8. Guaguas gratuitas para la misa del Papa León XIV: estos son los municipios que facilitarán el transporte

Una culebra californiana aparece en el radiador de un coche en Agaete

Una culebra californiana aparece en el radiador de un coche en Agaete

El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas

El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas

Vía libre a la renovación del paseo entre Playa del Inglés y San Agustín por 1,7 millones

Vía libre a la renovación del paseo entre Playa del Inglés y San Agustín por 1,7 millones

La finca de Gran Canaria que conquistó a Quevedo: alojamiento vacacional, videoclip y noches desde menos de 200 euros

La finca de Gran Canaria que conquistó a Quevedo: alojamiento vacacional, videoclip y noches desde menos de 200 euros

El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista con su parrillada de carne a la brasa: raciones generosas y precios económicos

El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista con su parrillada de carne a la brasa: raciones generosas y precios económicos

Las lluvias del invierno en Gran Canaria aumentan la superficie de la isla en riesgo de incendio forestal

Las lluvias del invierno en Gran Canaria aumentan la superficie de la isla en riesgo de incendio forestal

Montaña Alta ya está preparada para acoger este domingo la Fiesta del Queso

Montaña Alta ya está preparada para acoger este domingo la Fiesta del Queso

Teodoro Sosa abre las Fiestas de San Isidro con un emotivo Pregón cargado de vivencias

Teodoro Sosa abre las Fiestas de San Isidro con un emotivo Pregón cargado de vivencias
Tracking Pixel Contents