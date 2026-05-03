Dorita, una mujer feliz del sur de Gran Canaria

Julia Dora Rodríguez García, conocida cariñosamente en Maspalomas como Dorita, ha sido -y es- una mujer feliz. A esa conclusión llegamos después de que ella misma definiera de esa manera cada una de las distintas etapas de su trayectoria vital.

A sus 79 años, con seis hijos y ocho nietos, mantiene intacta su pasión por el gran amor de su vida: el canto canario. No en vano, de niña creció entre reuniones vecinales llenas de risas, bailes y canciones.

Su juventud estuvo marcada por el trabajo en la zafra tomatera, en la zona de La Gloria. Allí, entre surcos, su voz hacía más llevadera la jornada. En ese entorno también conoció a quien sería su marido y padre de sus hijos, por lo que no duda en manifestar que fueron los mejores años de su vida. Allí también fue inmensamente feliz, al igual que lo fue en la época en que trabajó en los colegios de San Fernando, con la empresa de servicios Perfaler Canarias, donde gozaba del cariño de toda la chiquillería.

Impulsora de su propia Rondalla, Los Costeros, durante varias décadas encontró dónde desarrollar y dar rienda suelta a su auténtica vocación, junto a sus hermanos Paco y Pepe -a los que añora y recuerda emocionada-, actuando sin contrato y sin cachet -a propina- en lugares emblemáticos como el restaurante La Rotonda y el hotel Oasis de Maspalomas y en otros complejos turísticos de Playa del Inglés y Mogán.

Dorita sufrió un duro revés cuando a punto estuvo de perder la vo. No lo asumió de ninguna de las maneras y, poniéndose en manos de un prestigioso otorrino, tuvo que pasar hasta tres veces por quirófano. Ahora con humor asegura que en cada intervención, su voz se le afinaba un ‘medio tono’.

Llegó a convertirse con el paso de los años, en una figura imprescindible del folclore del sur grancanario. Su voz inconfundible acompañó durante décadas a miles de turistas que, entre comida y comida, descubrían en ella una ventana a la tradición canaria.

Ataviada con vestimenta tradicional, algunas veces diseñada por ella misma y confeccionada por su amiga y vecina Natita, se le reconoce, incluso hoy en día, por su gracia y talento en la interpretación de géneros tradicionales como isas, folías, malagueñas, décimas y pasodobles, con frecuentes guiños a las rancheras mejicanas.

Capaz de actuar varias veces en un mismo día, durante más de dos décadas estuvo actuando con regularidad en la Presa de Chira, donde recibía a los visitantes -excursiones turísticas- con gofio, papas, mojo y una sonrisa constante.

En San Fernando de Maspalomas, donde es muy popular y querida, su participación en fiestas, romerías y encuentros folclóricos fueron siempre una constante. Recuerda con agrado su invitación a Segovia, por lo que está muy agradecida al Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Y también agradecida con el Cabildo de Gran Canaria por facilitar sus actuaciones en Finlandia, Berlín -por la Feria de Turismo ITB-, Bélgica e Italia (donde acompañó como solista a la añorada Agrupación Folklórica del Instituto de Maspalomas).

Tiene muy claro que no piensa parar; actualmente mantiene compromisos semanales -de amistad y camaradería- en un popular restaurante de San Agustín y en el centro comercial de la zona, donde junto a un grupo de amigos da rienda suelta a su pasión y la contagia: el folclore canario.

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A pesar de todo lo expuesto, tiene una espinita clavada: no haber grabado un disco que perpetúe su legado. Bien: Dorita está y su voz también, aún no es tarde, ahí queda.